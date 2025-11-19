"Ne-am trezit târziu" Reacţia lui Raţiu după România - San Marino 7-1! Ce a spus de adversara de la baraj - Antena Sport

Închide meniul
"Ne-am trezit târziu" Reacţia lui Raţiu după România - San Marino 7-1! Ce a spus de adversara de la baraj

"Ne-am trezit târziu" Reacţia lui Raţiu după România – San Marino 7-1! Ce a spus de adversara de la baraj

“Ne-am trezit târziu” Reacţia lui Raţiu după România – San Marino 7-1! Ce a spus de adversara de la baraj

Publicat: 19 noiembrie 2025, 11:47

Ne-am trezit târziu Reacţia lui Raţiu după România – San Marino 7-1! Ce a spus de adversara de la baraj

Andrei Raţiu şi alţi tricolori la finalul meciului cu San Marino / Sport Pictures

Jucătorul Andrei Raţiu a declarat, marţi seară, că este dezamăgit deoarece naţionala României ar fi putut obţine rezultate mai bune în grupa H de calificare la World Cup 2026, turneu final care se vede în ţara noastră exclusiv în Universul Antena.

Sunt fericit că am câştigat cum trebuie, că am lăsat o imagine bună publicului, care a stat în ploaie şi frig. Sunt puţin dezamăgit, puteam mai mult în grupă. Probabil ne-am trezit prea târziu şi nu am reuşit nici să ajungem la locul 2. Nu ne-am câştigat dreptul la a alege adversara din martie, cine va fi, va fi”, a declarat Andrei Raţiu.

România – San Marino 7-1, într-un meci transmis LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Naţionala României a câştigat ultimul meci disputat în acest an, scor 7-1, cu San Marino, în preliminariile CM-2026. Partida a fost live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii au încheiat grupa H pe locul 3 şi vor fi nevoiţi să treacă de baraj pentru a ajunge în America.

La Ploieşti, pe ploaie, ultima echipă din clasamentul FIFA, locul 210, San Marino a deschis scorul încă din minutul 2, prin Nicolas Giacopetti, un tânăr de 19 ani. Tricolorii au restabilit egalitatea în minutul 13, printr-un autogol. Bîrligea a centrat de pe stânga şi Dante Rossi, vrând să respingă, a trimis în propria poartă. Dennis Man a ratat şansa unui gol, în minutul 25, însă minutul 29 a adus desprinderea pentru tricolori. Florin Tănase i-a pasat lui Baiaram, acesta a pătruns şi a înscris cu un şut la colţul lung, mingea trecând pe sub portarul Colombo. Este primul gol al lui Baiaram pentru echipa naţională.

Românii s-au aflat aproape de 3-1 în minutul 38, când Colombo a respins incredibil lovitura de cap a lui Vlad Dragomir, dar scorul pauzei a fost totuşi 3-1, după ce Bancu a oferit pasa şi Man a înscris din careu.

România, victorie de moral în ultimul meci din preliminarii

În partea secundă, portarul Colombo l-a blocat pe Bîrligea, în minutul 48, iar Dennis Man a şutat slab la colţul lung în minutul 55, dându-i şansa lui Colombo să oprească mingea.

După numai două minute oaspeţii au înscris din nou în propria poartă, Valentini deviind centrarea lui Bancu. Intrat în locul lui Tănase, Ianis Hagi a înscris al cincilea gol al tricolorilor, în minutul 76, după o pasă a lui Baiaram.

Finalul a mai adus două goluri pentru tricolori. Raţiu a făcut 6-1 în minutul 82, din pasa lui Bancu pentru ca Louis Munteanu să închidă tabela, cu un gol dintr-un penalty obţinut de Petrila, în minutul 86. S-a terminat România – San Marino 7-1 şi tricolorii au încheiat pe locul al treilea grupa H, cu 13 puncte.

