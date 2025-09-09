Presiune uriaşă pe Ralf Rangnick, înainte de meciurile cu Bosnia şi România: "Dacă nu va reuşi, nu va mai continua" - Antena Sport

Ralf Rangnick va demisiona din funcţia de selecţioner al echipei Austriei dacă va rata calificarea la World Cup 2026, a declarat şeful consiliului de supraveghere al Federaţiei austriece, Josef Proell, marţi, citat de DPA.

“Dacă nu va reuşi, nu va mai continua. A spus-o clar”, a declarat Proell pentru APA, înaintea meciului de marţi, cu Bosnia-Herţegovina, dintr-o grupă preliminară din care face parte şi România.

Ralf Rangnick va demisiona dacă nu se califică la World Cup 2026

Austria a câştigat cele trei meciuri din grupă şi se află la trei puncte de liderul Bosnia-Herţegovina, care are maximum din patru meciuri.

Câştigătoarea grupei se califică direct la CM 2026, iar echipa clasată pe locul al doilea mai are o şansă prin intermediul barajelor din primăvară, pentru care Rangnick va fi de asemenea disponibil.

Proell a spus că Rangnick are contract până la Cupa Mondială din SUA, Canada şi Mexic, iar acest lucru nu s-a schimbat. Tehnicianul german pregăteşte echipa Austriei din 2022.