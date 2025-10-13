"Se poate şi fără Stanciu" Remarcaţii lui Adi Mutu după victoria fantastică a României în meciul cu Austria! - Antena Sport

Adrian Mutu (46 de ani) a susţinut că absenţa căpitanului Nicolae Stanciu (32 de ani) din lotul României la meciul cu Austria a fost suplinită perfect.

Mutu i-a lăudat pe mijlocaşii României. În absenţa lui Stanciu, banderola a fost purtată de Ianis Hagi (26 de ani), care a fost căpitan şi în amicalul cu Moldova, câştigat de tricolori cu 2-1. România – Austria 1-0 s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mijlocaşii României, remarcaţi de Adrian Mutu după România – Austria 1-0

„Se poate și fără Stanciu. La mijloc ne-am descurcat foarte bine. Mi-au plăcut foarte mult cum au jucat Marin, Dragomir și Ianis. Hagi a fost pe tot terenul, cu libertare mare de acțiune. Nu s-a simțit lipsa căpitanului. Păcat că se termină aici, suntem pe o pantă ascendentă, trebuia să fie peste 3-4 zile și meciul cu Bosnia și era perfect.

Vlad Dragomir demonstrează de câteva luni bune că poate juca la un nivel mare. Cred că a fost foarte inspirat aici Mircea Lucescu”, a declarat Adrian Mutu pentru fanatik.ro.

România – Austria 1-0. Tricolorii păstrează şanse la calificarea directă la Campionatul Mondial după golul din prelungiri al lui Virgil Ghiţă!

România a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. România – Austria a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse la calificarea directă la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.