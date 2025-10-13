"Se poate şi fără Stanciu" Remarcaţii lui Adi Mutu după victoria fantastică a României în meciul cu Austria! - Antena Sport

Adrian Mutu (46 de ani) a susţinut că absenţa căpitanului Nicolae Stanciu (32 de ani) din lotul României la meciul cu Austria a fost suplinită perfect.
Mutu i-a lăudat pe mijlocaşii României. În absenţa lui Stanciu, banderola a fost purtată de Ianis Hagi (26 de ani), care a fost căpitan şi în amicalul cu Moldova, câştigat de tricolori cu 2-1. România – Austria 1-0 s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Mijlocaşii României, remarcaţi de Adrian Mutu după România – Austria 1-0
„Se poate și fără Stanciu. La mijloc ne-am descurcat foarte bine. Mi-au plăcut foarte mult cum au jucat Marin, Dragomir și Ianis. Hagi a fost pe tot terenul, cu libertare mare de acțiune. Nu s-a simțit lipsa căpitanului. Păcat că se termină aici, suntem pe o pantă ascendentă, trebuia să fie peste 3-4 zile și meciul cu Bosnia și era perfect.
Vlad Dragomir demonstrează de câteva luni bune că poate juca la un nivel mare. Cred că a fost foarte inspirat aici Mircea Lucescu”, a declarat Adrian Mutu pentru fanatik.ro.
România – Austria 1-0. Tricolorii păstrează şanse la calificarea directă la Campionatul Mondial după golul din prelungiri al lui Virgil Ghiţă!
România a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. România – Austria a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse la calificarea directă la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.
România nu a fost deloc timidă în startul meciului cu Austria şi, în minutul 7, Man a pătruns pe dreapta, a pasat pentru Mihăilă, care şi-a ridicat mingea şi a reluat spectaculos, însă puţin pe lângă poartă. Ianis Hagi a pasat pentru Raţiu, în minutul 15, şi fundaşul lui Rayo a trimis puţin pe lângă bara din dreapta lui Schlager. În minutul 42 Alaba l-a blocat pe Bârligea, iar din cornerul care a urmat mingea l-a lovit pe Schmid în mână. Tricolorii au cerut penalty, însă arbitrul Massa nu a acordat nimic.
După pauză, Ionuţ Radu a scos de la vinclu şutul lui Sabitzer, în minutul 49. Mihăilă a şutat de la 25 de metri şi a lovit bara, în minutul 60. După opt minute, Grillitsch a greşit în faţa lui Raţiu, acesta a pătruns şi a şutat, dar portarul Schlager a respins în corner la prima noastră minge pe poartă.
Însă a venit ultima fază a meciului, în minutul 90+5, cu Dennis Man insistând pe dreapta, mingea a ajuns la Ianis Hagi şi căpitanul a centrat perfect pentru Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap, aducând o victorie uriaşă pentru naţionala lui Lucescu.
România – Austria s-a terminat 1-0. Tricolorii au revenit pe locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte. Austria conduce, cu 15 puncte, iar Bosnia e a doua, cu 13 puncte.
