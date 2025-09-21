Arsenal - Manchester City 1-1. Remiză dramatică scoasă de „tunari” - Antena Sport

Manchester City a ratat șansa de a obține trei puncte pe terenul celor de la Arsenal, în cel mai tare meci al etapei cu numărul cinci din campionatul Angliei.
„Cetățenii” au făcut un joc destul de modest în fața uneia dintre marile favorite la câștigarea titlului, iar reușita lui Erling Haaland nu a fost suficientă pentru a aduce succesul mult dorit de Pep Guardiola.
Erling Haaland, gol de 3 puncte pe Emirates
Arsenal a fost pe punctul de a suferi duminică al doilea eșec din actualul sezon de Premier League. Gruparea antrenată de Mikel Arteta a scos o remiză pe teren propriu contra rivalei Manchester City, în urma unui meci controlat de „tunari”.
Erling Haaland a deblocat partida după doar 9 minute, fiind servit excelent de olandezul Tijjani Reijnders. Chiar dacă a condus ostilitățile în prima parte, Arsenal nu a găsit drumul spre gol.
În partea secundă, jocul a continuat să fie la discreția „tunarilor”, care au încercat să forțeze deschiderea scorului. Cu o posesie net superioară, Arsenal nu a găsit culoare către poarta lui Donnarumma.
Portarul italian a fost penalizat de centralul partidei pentru trageri de timp, iar starea de nervozitate din tabăra gazdelor a continuat să persiste. În al treilea minut de prelungire, nou venitul Eze a pasat decisiv la golul lui Gabriel Martinelli.
