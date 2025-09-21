Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Arsenal - Manchester City 1-1. Remiză dramatică scoasă de „tunari” - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Arsenal – Manchester City 1-1. Remiză dramatică scoasă de „tunari”

Arsenal – Manchester City 1-1. Remiză dramatică scoasă de „tunari”

Daniel Işvanca Publicat: 21 septembrie 2025, 20:38

Comentarii
Arsenal – Manchester City 1-1. Remiză dramatică scoasă de tunari”

Arsenal - Manchester City / Getty Images

Manchester City a ratat șansa de a obține trei puncte pe terenul celor de la Arsenal, în cel mai tare meci al etapei cu numărul cinci din campionatul Angliei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Cetățenii” au făcut un joc destul de modest în fața uneia dintre marile favorite la câștigarea titlului, iar reușita lui Erling Haaland nu a fost suficientă pentru a aduce succesul mult dorit de Pep Guardiola.

Erling Haaland, gol de 3 puncte pe Emirates

Arsenal a fost pe punctul de a suferi duminică al doilea eșec din actualul sezon de Premier League. Gruparea antrenată de Mikel Arteta a scos o remiză pe teren propriu contra rivalei Manchester City, în urma unui meci controlat de „tunari”.

Erling Haaland a deblocat partida după doar 9 minute, fiind servit excelent de olandezul Tijjani Reijnders. Chiar dacă a condus ostilitățile în prima parte, Arsenal nu a găsit drumul spre gol.

În partea secundă, jocul a continuat să fie la discreția „tunarilor”, care au încercat să forțeze deschiderea scorului. Cu o posesie net superioară, Arsenal nu a găsit culoare către poarta lui Donnarumma.

Reclamă
Reclamă

Portarul italian a fost penalizat de centralul partidei pentru trageri de timp, iar starea de nervozitate din tabăra gazdelor a continuat să persiste. În al treilea minut de prelungire, nou venitul Eze a pasat decisiv la golul lui Gabriel Martinelli.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
Observator
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie”
Fanatik.ro
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie”
20:15
CFR Cluj – UTA Arad 1-1. Ardelenii continuă seria de coșmar din Liga 1
20:06
Kurt Zouma a debutat în Liga 1! Francezul de 10 milioane de euro, introdus în CFR Cluj – UTA
19:59
VIDEOTondela – Estrela 0-0. Ianis Stoica a jucat 63 de minute
19:54
VideoJurnal Antena Sport | Mare e viteza!
19:51
VideoJurnal Antena Sport | Stai, că te prind
19:18
Rapid – Hermannstadt LIVE TEXT (21:00). Giuleștenii se pot apropia la 1 punct de lider. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici” 2 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 3 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 4 Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea” 5 Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: “Și neinspirat, și ghinion” 6 VIDEODani Coman, discurs cu lacrimi în ochi în fața jucătorilor, în ziua în care și-a pierdut tatăl: „Vă mulțumesc”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca