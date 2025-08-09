Benjamin Sesko a semnat cu Manchester United! Transfer de 85 de milioane de euro făcut de "Diavoli" - Antena Sport

Atacantul Benjamin Sesko (22 ani) a semnat oficial cu Manchester United, a anunţat, sâmbătă, noul său club într-un comunicat.

Atacantul sloven vine de la RB Leipzig pentru aproximativ 85 de milioane de euro, inclusiv bonusurile. Autor a 21 de goluri în toate competiţiile din sezonul trecut, el a semnat un contract pe cinci ani cu recenta finalist a Ligii Europa, învinsă de Tottenham (0-1).

Sesko vine să întărească un sector ofensiv remodelat odată cu sosirea lui Bryan Mbeumo (Brentford) şi Matheus Cunha (Wolverhampton) pentru sume similare. Cu aceste achiziţii, Manchester United speră să-şi revină după un sezon deosebit de dezamăgitor în campionat (locul 17, cea mai slabă clasare de la înfiinţarea Premier League în 1992).

Sesko, la rândul său, vine după două sezoane de succes la RB Leipzig, după ce şi-a început cariera la alte două cluburi din grupul Red Bull, la Liefering şi apoi la Salzburg. De asemenea, a participat la ultima ediţie a Euro cu Slovenia şi are 16 goluri în 41 de apariţii cu echipa naţională.