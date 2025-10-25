Chelsea - Sunderland 1-2. Nou-promovata a marcat golul victoriei în minutul 90+3 şi e, pentru moment, pe 2 în Premier League - Antena Sport

Sunderland continuă forma excelentă din acest început de sezon, după ce a învins-o pe Chelsea chiar pe Stamford Bridge. Nou-promovata s-a impus cu 2-1 şi a urcat, cel puţin pentru câteva ore, pe locul 2 din Premier League.
Aceasta este a cincea victorie pentru Sunderland în acest sezon din prima ligă engleză, echipa din nordul Angliei obţinând dramatic victoria, în minutul 90+3.
Chelsea – Sunderland 1-2
Chelsea a deschis rapid scorul, în minutul 4, prin Alexandro Garnacho, dar avantajul nu a ţinut prea mult. Sunderland a restabilit egalitatea în minutul 22, prin Isidor.
În repriza secundă, meciul părea că se îndreaptă către o remiză, dar Sunderland a reuşit să dea lovitura în prelungiri. În minutul 90+3, Talbi a marcat golul victoriei şi primul său gol marcat în actualul sezon din Premier League.
“Pisicile negre” au acumulat 17 puncte în urma acestui succes şi s-au instalat cel puţin temporar pe treapta a doua a podiumului, înaintea meciurilor pe care urmează să le dispute în acest weekend echipele Manchester City (locul 3, cu 16 puncte), Bournemouth (locul 4) şi FC Liverpool (locul 5), ambele cu câte 15 puncte.
Chelsea, care venea după patru victorii consecutive în toate competiţiile, a rămas în schimb cu 14 puncte şi a coborât pe poziţia a şaptea în clasament.
