Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Erling Haaland își schimbă numele de pe tricou. Norvegianul revine la originile sale de la națională - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Erling Haaland își schimbă numele de pe tricou. Norvegianul revine la originile sale de la națională

Erling Haaland își schimbă numele de pe tricou. Norvegianul revine la originile sale de la națională

Andrei Nicolae Publicat: 27 august 2025, 14:26

Comentarii
Erling Haaland își schimbă numele de pe tricou. Norvegianul revine la originile sale de la națională

Erling Haaland, în timpul unui meci / Profimedia

Erling Haaland, unul dintre cei mai mari jucători din fotbal la momentul actual, a luat o decizie inedită înainte de partidele Norvegiei din preliminariile pentru Cupa Mondială. Fotbalistul lui Manchester City și-a schimbat inscripția numelui pe care îl va purta pe spate la echipa națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Până acum, pe tricoul său apărea doar numele de familie, respectiv Haaland.

Decizia luată de Haaland înainte de meciurile naționalei

Norvegia se pregătește pentru o nouă serie de meciuri în luna septembrie, unul amical și celălalt în preliminariile Cupei Mondiale contra Republicii Moldova. Din lotul nordicilor nu va lipsi Erling Haaland, starul echipei care este gata să își ajute din nou coechipierii, după ce a început cu două goluri noul sezon din Premier League.

Înainte de pauza provocată de partidele naționalelor, Haaland a luat o decizie inedită și a decis să schimbe numele de pe tricoul său. Pe spatele atacantului, în loc de “Haaland” va fi inscripționat “Braut Haaland”, respectiv numele de familie, dar și al doilea prenume mai puțin cunoscut al norvegianului, potrivit dailymail.co.uk.

Reclamă
Reclamă

De când a intrat în fotbalul mare și și-a făcut apariția în tricoul lui RB Salzburg, atacantul a avut scris pe spatele său doar “Haaland”, aspect care a continuat și la Borussia Dortmund și acum la Manchester City. Singura circumstanță în care norvegianul era cunoscut și după al doilea său prenume se întâmpla acum șase ani, când marca nouă goluri într-un meci al naționalei Under-20 a nordicilor.

Tot în lotul Norvegiei a decis și acum jucătorul de 25 de ani să revină la prenumele său al doilea, Braut. În preliminariile pentru World Cup 2026, turneu final care va fi transmis în exclusivitate în universul Antena, nordicii au maximum de puncte după patru etape, învingând și Italia cu un drastic 3-0.

Fost ministru al Justitiei: Românii sunt furioși pentru că dosarele zac în sertare, iar infractorii scapăFost ministru al Justitiei: Românii sunt furioși pentru că dosarele zac în sertare, iar infractorii scapă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună
Observator
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună
Ce studii are, de fapt, David Popovici. Secretul din spatele discursurilor impecabile ale campionului
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, David Popovici. Secretul din spatele discursurilor impecabile ale campionului
16:22
Șapte lucruri despre „Minunea din Nord” care va juca în UCL: la 16 ore de capitală, pregătire militară și periuța de dinți uriașă
16:16
Rapid şi FCSB, amendate după incidentele de la derby-ul dintre cele două echipe! Decizia Comisiei de Disciplină
16:03
Gigi Becali, o nouă declarație extrem de arogantă: “Vreau să câștig Europa League, ca să mă duc direct în UCL”
16:02
Gigi Becali a visat suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga pentru Louis Munteanu: “Dacă scazi un euro, nu-l mai vezi”
15:52
Jose Mourinho, moment savuros înainte de meciul decisiv pentru grupa UCL: “Credeți-mă sau nu, nu știu cine e”
15:26
Juri Cisotti şi-a aflat pedeapsa după eliminarea din turul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League
Vezi toate știrile
1 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 2 Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025 3 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri 6 Jaqueline Cristian a defilat în meciul cu Danielle Collins la US Open 2025. Victorie uriaşă pentru româncă
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”