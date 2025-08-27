Erling Haaland își schimbă numele de pe tricou. Norvegianul revine la originile sale de la națională - Antena Sport

Erling Haaland, unul dintre cei mai mari jucători din fotbal la momentul actual, a luat o decizie inedită înainte de partidele Norvegiei din preliminariile pentru Cupa Mondială. Fotbalistul lui Manchester City și-a schimbat inscripția numelui pe care îl va purta pe spate la echipa națională.

Până acum, pe tricoul său apărea doar numele de familie, respectiv Haaland.

Decizia luată de Haaland înainte de meciurile naționalei

Norvegia se pregătește pentru o nouă serie de meciuri în luna septembrie, unul amical și celălalt în preliminariile Cupei Mondiale contra Republicii Moldova. Din lotul nordicilor nu va lipsi Erling Haaland, starul echipei care este gata să își ajute din nou coechipierii, după ce a început cu două goluri noul sezon din Premier League.

Înainte de pauza provocată de partidele naționalelor, Haaland a luat o decizie inedită și a decis să schimbe numele de pe tricoul său. Pe spatele atacantului, în loc de “Haaland” va fi inscripționat “Braut Haaland”, respectiv numele de familie, dar și al doilea prenume mai puțin cunoscut al norvegianului, potrivit dailymail.co.uk.

👕 Erling Haaland has made a name change to his shirt for the Norwegian national team.

He will now include his middle name on his No.9 shirt so it reads ‘Braut Haaland’ instead. pic.twitter.com/tDdI2yr784

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 27, 2025