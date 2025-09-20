Liverpool, victorioasă în derby-ul din Merseyside cu Everton. "Cormoranii" rămân pe primul loc în Anglia - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 20 septembrie 2025, 16:54

Jucătorii de la Liverpool, după meciul cu Everton / Profimedia

Liverpool, campioana en-titre a Angliei, s-a impus la limită pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în faţa rivalei Everton, sămbătă, în primul meci al etapei a 5-a din Premier League.

Elevii lui Arne Slot rămân pe primul loc după rezultatul pozitiv de pe Anfield.

Ryan Gravenberch show în Merseyside Derby

Cel mai bun jucător al “cormoranilor” în Merseyside Derby, aşa cum este supranumit duelul dintre cele două rivale din Liverpool, a fost Ryan Gravenberch, cel care a deschis scorul pe stadionul Anfield, în minutul 10, oferind apoi pasa decisivă la cea de-a doua reuşită a gazdelor, care l-a avut ca autor pe Hugo Ekitike (29).

Everton a redus din handicap în repriza secundă, prin Idrissa Gueye (58), însă “caramelele” nu au avut forța să mai egaleze. În urma acestei victorii, a cincea consecutivă de la debutul sezonului, Liverpool rămâne în fotoliul de lider al clasamentului, cu maximum de puncte (15), urmată de Arsenal, Tottenham şi Bournemouth, toate cu câte 9 puncte. Everton se află pe poziţia a şaptea, cu 6 puncte.

Sâmbătă se mai dispută meciurile Brighton – Totenham, Burnley – Nottingham Forest, West Ham United – Crystal Palace, Wolverhampton – Leeds United, Manchester United – Chelsea şi Fulham – Brentford.

Duminică sunt programate ultimele trei partide din această rundă: Bournemouth – Newcastle, Sunderland – Aston Villa şi Arsenal – Mancheser City, potrivit agerpres.ro.

