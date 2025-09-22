Pep Guardiola, pus pe glume după Arsenal - Manchester City 1-1: "O dată la 10 ani, nu e rău" - Antena Sport

„O dată la zece ani, nu e rău”, a glumit antrenorul Pep Guardiola, întrebat despre jocul ultra-defensiv prestat de Manchester City, duminică, împotriva formaţiei Arsenal (1-1) la Londra, în Premier League.
Arsenal a dominat în mod scandalos Manchester City, a cărei posesie a mingii s-a limitat la 32,8%. Potrivit statisticianului Opta, acesta este cel mai scăzut procentaj înregistrat vreodată de o echipă antrenată de Guardiola într-un meci de campionat. Fostul antrenor al Barcelonei şi al Bayern München a folosit umorul şi ironia în conferinţa de presă de după meci, declarându-se „mândru” că a stabilit un „nou record” în Anglia, unde este prezent din 2016.
Pep Guardiola, savuros după Arsenal – Manchester City 1-1
„Îmi scot pălăria în faţa lui Arsenal, asta arată că a fost cea mai bună echipă duminică. Uneori se întâmplă asta, trebuie să te aperi pentru că adversarul este mai bun”, a adăugat el.
Guardiola nu l-a contrazis pe un jurnalist care afirma că echipa sa „a parcat autocarul” în faţa porţii lui Gianluigi Donnarumma, neputând domina jocul. Cu el la cârma echipei, Manchester City a reuşit „o dată la zece ani, nu-i rău, nu?”, a răspuns el zâmbind.
Arsenal a egalat în prelungiri, răspunzând la deschiderea scorului de către Erling Haaland după nouă minute.
„E păcat, dar aşa e fotbalul. Sezonul trecut am egalat în ultimul minut la Etihad (2-2 în septembrie 2024, n.r.), astăzi a fost rândul lor. Luăm punctul”, a rezumat Guardiola.
Omologul său de la Arsenal, Mikel Arteta, s-a declarat „extrem de mândru de jucători şi de echipă, dar foarte dezamăgit de rezultat”.
