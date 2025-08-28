Portarul lui Grimsby Town e fan Manchester United şi a uimit după meci: "Sunt pe jumătate supărat pentru rezultat" - Antena Sport

Manchester United a fost eliminată, miercuri, în turul al doilea al Cupei Ligii Angliei, la loviturile de departajare, de Grimsby Town, o echipă care evoluează în divizia a patra naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portarul gazdelor, Christy Pym, a recunoscut că este fan al “Diavolilor Roşii”, fiind pe jumătate supărat pentru rezultatul teribil înregistrat de trupa lui Ruben Amorim. El a transformat unul dintre penalty-uri şi a apărat alte două.

Portarul lui Grimsby Town e fan Manchester United şi a uimit după meci

“Sunt fan al lui Manchester United şi sunt un pic supărat pentru acest rezultat. Pentru seri ca asta te apuci de fotbal. Ar f trebuit să apăr mai bine la penaltyuri.

M-am uitat cu antrenorul meu de portari pe felul în care execută ei penaltyuri, dar lucrurile s-au tot schimbat şi devenisem nervos”, a spus Christy Pym, după meciul istoric.

Manchester United, eliminată din Cupa Angliei

Micul club de pe coasta de est a Angliei a reuşit cea mai mare performanţă din istoria sa în faţa unei echipe Manchester complet dezorganizate în prima repriză şi condusă cu 2-0 încă din minutul 30.