Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Portarul lui Grimsby Town e fan Manchester United şi a uimit după meci: "Sunt pe jumătate supărat pentru rezultat" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Portarul lui Grimsby Town e fan Manchester United şi a uimit după meci: “Sunt pe jumătate supărat pentru rezultat”

Portarul lui Grimsby Town e fan Manchester United şi a uimit după meci: “Sunt pe jumătate supărat pentru rezultat”

Publicat: 28 august 2025, 8:35

Comentarii
Portarul lui Grimsby Town e fan Manchester United şi a uimit după meci: Sunt pe jumătate supărat pentru rezultat

Christy Pym, la finalul meciului cu Manchester United - Profimedia Images

Manchester United a fost eliminată, miercuri, în turul al doilea al Cupei Ligii Angliei, la loviturile de departajare, de Grimsby Town, o echipă care evoluează în divizia a patra naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portarul gazdelor, Christy Pym, a recunoscut că este fan al “Diavolilor Roşii”, fiind pe jumătate supărat pentru rezultatul teribil înregistrat de trupa lui Ruben Amorim. El a transformat unul dintre penalty-uri şi a apărat alte două.

Portarul lui Grimsby Town e fan Manchester United şi a uimit după meci

“Sunt fan al lui Manchester United şi sunt un pic supărat pentru acest rezultat. Pentru seri ca asta te apuci de fotbal. Ar f trebuit să apăr mai bine la penaltyuri.

M-am uitat cu antrenorul meu de portari pe felul în care execută ei penaltyuri, dar lucrurile s-au tot schimbat şi devenisem nervos”, a spus Christy Pym, după meciul istoric.

Manchester United, eliminată din Cupa Angliei

Micul club de pe coasta de est a Angliei a reuşit cea mai mare performanţă din istoria sa în faţa unei echipe Manchester complet dezorganizate în prima repriză şi condusă cu 2-0 încă din minutul 30.

Reclamă
Reclamă

Echipa lui Ruben Amorin şi-a revenit după pauză. Portarul lui Grimbsy, Christy Pym, a reuşit câteva parade spectaculoase pentru a menţine scorul mult timp, dar internaţionalul camerunez Bryan Mbeumo (2-1, 75′) şi Harry Maguire în ultimul moment (2-2, 89′) au adus United la egalitate.

Fără prelungiri, loviturile de departajare au fost pline de suspans, terminându-se cu 12-11 pentru Grimbsy, când Mbeumo a trimis mingea în bară.

Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri grave afectate de grevă
Observator
Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri grave afectate de grevă
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
Fanatik.ro
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
8:41
Novak Djokovic, în turul 3 de la US Open 2025
8:28
Lionel Messi, o nouă prestaţie stelară! Remontada şi calificare în finala Leagues Cup pentru Inter Miami
0:33
Ruşine istorică pentru Manchester United! A fost eliminată din Cupa Ligii Angliei de o echipă din liga a 4-a!
0:13
Tragerea la sorţi a grupei Champions League e pregătită! Cum arată urnele după rezultatele de miercuri
23:59 27 aug.
Copenhaga, cu Istvan Kovacs la centru, s-a calificat în grupa Champions League! Mourinho, OUT! Rezultatele serii
23:50 27 aug.
Andrei Nicolescu a dat cele mai noi detalii despre transferurile lui Adrian Mazilu şi Andrei Coubiş la Dinamo!
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 3 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu 6 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”