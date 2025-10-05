Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Manchester City, victorie la limită contra lui Brentford. Erling Haaland, din nou decisiv - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Manchester City, victorie la limită contra lui Brentford. Erling Haaland, din nou decisiv

Manchester City, victorie la limită contra lui Brentford. Erling Haaland, din nou decisiv

Andrei Nicolae Publicat: 5 octombrie 2025, 21:17

Comentarii
Manchester City, victorie la limită contra lui Brentford. Erling Haaland, din nou decisiv

Erling Haaland, în timpul meciului dintre Manchester City și Brentford / Profimedia

Manchester City a învins la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, Brentford, duminică seara, în etapa a 7-a din Premier League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat în prima repriză (min.9) de atacantul norvegian Erling Haaland, liderul clasamentului golgheterilor actualei ediţii din Premier League, cu nouă reuşite.

Erling Haaland, decisiv pentru City

În urma acestui succes, Manchester City a urcat pe locul al cincilea în clasament, cu 13 puncte, unul mai puţin decât Tottenham (locul 3) şi Bournemouth (locul 4).

Clasamentul este dominat de Arsenal, cu 16 puncte, urmată de Liverpool, cu 15 puncte, înaintea pauzei generate de meciurile din preliminariile Cupei Mondiale 2026, potrivit agerpres.ro.

Rezultate:

Vineri

Reclamă
Reclamă
  • Bournemouth – Fulham 3-1

Au marcat: Semenyo (78, 90+6), Kluivert (84), respectiv Sessegnon (70).

Sâmbătă

  • Leeds United – Tottenham 1-2

Au marcat: Okafor (34), respectiv Tel (23), Kudus (57).

Misterul morţii doctoriţei care lua şpagă de 14 ori pe zi. A pierdut controlul volanului pe ploaie torenţialăMisterul morţii doctoriţei care lua şpagă de 14 ori pe zi. A pierdut controlul volanului pe ploaie torenţială
Reclamă
  • Arsenal – West Ham United 2-0

Au marcat: Rice (38), Saka (67 – penalty).

  • Manchester United – Sunderland 2-0

Au marcat: Mount (8), Sesko (31).

  • Chelsea – Liverpool 2-1

Au marcat: Caicedo (14), Estevao (90+6), respectiv Gakpo (63).

Duminică

  • Wolverhampton – Brighton 1-1

Au marcat: Verbruggen (21 – autogol), respectiv van Hecke (86).

  • Aston Villa – Burnley 2-1

Au marcat: Malen (25, 63), respectiv Ugochukwu (78).

  • Everton – Crystal Palace 2-1

Au marcat: Ndiaye (76 – penalty), Grealish (90+3), respectiv Mejia (37).

  • Newcastle United – Nottingham Forest 2-0

Au marcat: Guimaraes (58), Woltemade (84 – penalty).

  • Brentford – Manchester City 0-1

A marcat: Haaland (9).

Clasament:

  • 1. Arsenal 16 puncte
  • 2. Liverpool 15
  • 3. Tottenham 14
  • 4. Bournemouth 14
  • 5. Manchester City 13
  • 6. Crystal Palace 12
  • 7. Chelsea 11
  • 8 Everton 11

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Oprescu va fi audiat luni în Grecia. Motivul pentru care nu a fost extrădat în 2022
Observator
Sorin Oprescu va fi audiat luni în Grecia. Motivul pentru care nu a fost extrădat în 2022
Fanii Craiovei, furioși după penalty-ul dictat de Istvan Kovacs pentru FCSB: „Ajută-l pe Gigi să ia titlul!”
Fanatik.ro
Fanii Craiovei, furioși după penalty-ul dictat de Istvan Kovacs pentru FCSB: „Ajută-l pe Gigi să ia titlul!”
22:13
UPDATEIstvan Kovacs, chemat de trei ori la VAR! O dată a decis împotriva FCSB, de două ori în favoarea campioanei
22:09
Porto – Benfica LIVE VIDEO (23:15). Jose Mourinho revine pe Dragao. Echipele de start
22:05
LIVE TEXTFCSB – Universitatea Craiova 1-0. Florin Tănase a ratat penalty! Oltenii, cu un om în minus
22:01
Mihai Stoica a răbufnit la FCSB – Universitatea Craiova. Mesaj pentru suporteri: “Stați acasă, beți o bere”
21:50
Dezastru pentru Dan Şucu în Serie A. Genoa a condus-o pe Napoli, dar a pierdut al patrulea meci în campionat
21:47
Andrei Rațiu, decisiv pentru Rayo Vallecano în victoria cu Real Sociedad. Nota primită de român
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 3 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 4 Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” 5 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 6 VIDEOGeorge Russell, pole-position în Marele Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor