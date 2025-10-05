Manchester City, victorie la limită contra lui Brentford. Erling Haaland, din nou decisiv - Antena Sport

Manchester City a învins la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, Brentford, duminică seara, în etapa a 7-a din Premier League.
Unicul gol al întâlnirii a fost marcat în prima repriză (min.9) de atacantul norvegian Erling Haaland, liderul clasamentului golgheterilor actualei ediţii din Premier League, cu nouă reuşite.
Erling Haaland, decisiv pentru City
În urma acestui succes, Manchester City a urcat pe locul al cincilea în clasament, cu 13 puncte, unul mai puţin decât Tottenham (locul 3) şi Bournemouth (locul 4).
Clasamentul este dominat de Arsenal, cu 16 puncte, urmată de Liverpool, cu 15 puncte, înaintea pauzei generate de meciurile din preliminariile Cupei Mondiale 2026, potrivit agerpres.ro.
Rezultate:
Vineri
- Bournemouth – Fulham 3-1
Au marcat: Semenyo (78, 90+6), Kluivert (84), respectiv Sessegnon (70).
Sâmbătă
- Leeds United – Tottenham 1-2
Au marcat: Okafor (34), respectiv Tel (23), Kudus (57).
- Arsenal – West Ham United 2-0
Au marcat: Rice (38), Saka (67 – penalty).
- Manchester United – Sunderland 2-0
Au marcat: Mount (8), Sesko (31).
- Chelsea – Liverpool 2-1
Au marcat: Caicedo (14), Estevao (90+6), respectiv Gakpo (63).
Duminică
- Wolverhampton – Brighton 1-1
Au marcat: Verbruggen (21 – autogol), respectiv van Hecke (86).
- Aston Villa – Burnley 2-1
Au marcat: Malen (25, 63), respectiv Ugochukwu (78).
- Everton – Crystal Palace 2-1
Au marcat: Ndiaye (76 – penalty), Grealish (90+3), respectiv Mejia (37).
- Newcastle United – Nottingham Forest 2-0
Au marcat: Guimaraes (58), Woltemade (84 – penalty).
- Brentford – Manchester City 0-1
A marcat: Haaland (9).
Clasament:
- 1. Arsenal 16 puncte
- 2. Liverpool 15
- 3. Tottenham 14
- 4. Bournemouth 14
- 5. Manchester City 13
- 6. Crystal Palace 12
- 7. Chelsea 11
- 8 Everton 11
…
