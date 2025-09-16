Adrian Mutu sare în apărarea lui Cristi Chivu. Pe cine a criticat: "A mâncat o pâine aici și vorbește" - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mutu sare în apărarea lui Cristi Chivu. Pe cine a criticat: “A mâncat o pâine aici și vorbește”

Andrei Nicolae Publicat: 16 septembrie 2025, 17:32

Adrian Mutu - Cristi Chivu / Colaj Profimedia

Adrian Mutu a taxat declarațiile făcute de Walter Zenga, după ce Interul lui Cristi Chivu a pierdut contra lui Juventus în derby d’Italia, scor 3-4. Fostul atacant este de părere că în spatele declarațiilor italianului se ascunde și o frustrare generată de lipsa oportunității de a-i antrena și el pe “nerazzurri”, alături de care a scris istorie ca jucător.

În plus, Mutu s-a întrebat de ce Zenga nu a venit cu declarații și după victoria debordantă a lui Inter la debutul lui Chivu în Serie A.

Adrian Mutu: “Puțin bun simț”

Eșecul din derby d’Italia l-a făcut pe Walter Zenga, fostul mare portar al lui Inter, să spună despre Chivu că nu a avut suficient curaj în anumite decizii. Criticile italianului nu au fost văzute cu ochi buni de fostul coleg de generație al românului, Adrian Mutu.

“Briliantul” este de părere că Zenga a așteptat momentul ideal să îl critice pe Chivu, chiar după un meci important. În plus, Mutu consideră că aceste critici aduse de antrenorul trecut pe la FC Național, FCSB sau Dinamo vin prea repede, respectiv după trei etape.

Zenga a mâncat o pâine aici și s-a apucat să vorbească. Cum apare un antrenor român la nivelul la care el nu a fost niciodată, iar el are 65 de ani, se apucă să îl demonteze. Puțin bun-simț, ai mâncat o pâine în țara asta!

Și a jucat cu Juventus, nu cu Udinese, dar ai așteptat să fie un derby superurmărit. Noi am tratat toți străinii cu mare respect, în schimb, ei au unghiul ăsta de rasism. Am văzut declarația lui Capello, care e mult mai liniștită decât a lui. Și e Capello.

Îți dai seama că Zenga are oarecum o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta, nu știu dacă a antrenat-o pe Inter. Și el totuși a fost legenda lui Inter. Vii și intri așa direct… mai ales că au trecut 3 meciuri.

Dacă câștigă acum 5 meciuri la rând? De ce nu a ieșit Zenga să spună «Bravo, Cristi Chivu!» după ce a bătut-o pe Torino cu 5-0“, a spus Mutu, potrivit fanatik.ro.

Cristi Chivu are parte de un start mediocru de sezon pe banca lui Inter, după ce în primele etape a adunat doar trei puncte, cele din runda inaugurală contra lui Torino. Ulterior, formația de pe Meazza a pierdut cu Udinese (1-2) și Juventus (3-4), în meciul contra bianconerilor făcând însă un joc bun. Recent, Fabrizio Romano a făcut un anunț legat de viitorul lui Chivu pe banca “nerazzurrilor” și a spus că membrii din conducere nu caută momentan vreun înlocuitor pentru el.

