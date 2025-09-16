Adrian Mutu sare în apărarea lui Cristi Chivu. Pe cine a criticat: "A mâncat o pâine aici și vorbește" - Antena Sport

Adrian Mutu a taxat declarațiile făcute de Walter Zenga, după ce Interul lui Cristi Chivu a pierdut contra lui Juventus în derby d’Italia, scor 3-4. Fostul atacant este de părere că în spatele declarațiilor italianului se ascunde și o frustrare generată de lipsa oportunității de a-i antrena și el pe “nerazzurri”, alături de care a scris istorie ca jucător.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În plus, Mutu s-a întrebat de ce Zenga nu a venit cu declarații și după victoria debordantă a lui Inter la debutul lui Chivu în Serie A.

Adrian Mutu: “Puțin bun simț”

Eșecul din derby d’Italia l-a făcut pe Walter Zenga, fostul mare portar al lui Inter, să spună despre Chivu că nu a avut suficient curaj în anumite decizii. Criticile italianului nu au fost văzute cu ochi buni de fostul coleg de generație al românului, Adrian Mutu.

“Briliantul” este de părere că Zenga a așteptat momentul ideal să îl critice pe Chivu, chiar după un meci important. În plus, Mutu consideră că aceste critici aduse de antrenorul trecut pe la FC Național, FCSB sau Dinamo vin prea repede, respectiv după trei etape.

“Zenga a mâncat o pâine aici și s-a apucat să vorbească. Cum apare un antrenor român la nivelul la care el nu a fost niciodată, iar el are 65 de ani, se apucă să îl demonteze. Puțin bun-simț, ai mâncat o pâine în țara asta!