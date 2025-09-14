Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu după Juventus - Inter 4-3: "Trebuie să ai curajul să faci asta" - Antena Sport

Walter Zenga a venit cu un mesaj direct pentru Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italianul a analizat partida și a transmis că antrenorul român trebuie să vină cu idei diferite, la următoarele partide.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Derby-ul Juventus – Inter a fost un adevărat „thriller”. Echipa lui Cristi Chivu a fost învinsă în prelungiri, după golul lui Adzic, marcat în minutul 90+2.

Ce i-a transmis Walter Zenga lui Cristi Chivu după Juventus – Inter 4-3

Unul dintre cei mai criticați jucători după derby a fost Sommer, care a încasat două goluri venite după șuturi din afara careului. Walter Zenga a spus însă că astfel de execuții sunt „greu de citit”.

Zenga este de părere că problema lui Inter a fost însă apărarea și a spus că antrenorul echipei, Cristi Chivu, ar trebui să „aibă curajul să facă alegeri diferite”, la următoarele partide.

”Când primești goluri din afara careului, e ușor să te gândești imediat la o eroare de portar, dar, în realitate, aceste șuturi sunt incredibil de greu de citit. Mă gândesc în special la ultimul gol: mingea practic nu are rotație și ajunge în plasă într-o clipă. În loc să vorbesc despre vină, aș sublinia abilitatea jucătorului care a șutat.