Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu după Juventus - Inter 4-3: "Trebuie să ai curajul să faci asta" - Antena Sport

Walter Zenga a venit cu un mesaj direct pentru Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italianul a analizat partida și a transmis că antrenorul român trebuie să vină cu idei diferite, la următoarele partide.
Derby-ul Juventus – Inter a fost un adevărat „thriller”. Echipa lui Cristi Chivu a fost învinsă în prelungiri, după golul lui Adzic, marcat în minutul 90+2.
Ce i-a transmis Walter Zenga lui Cristi Chivu după Juventus – Inter 4-3
Unul dintre cei mai criticați jucători după derby a fost Sommer, care a încasat două goluri venite după șuturi din afara careului. Walter Zenga a spus însă că astfel de execuții sunt „greu de citit”.
Zenga este de părere că problema lui Inter a fost însă apărarea și a spus că antrenorul echipei, Cristi Chivu, ar trebui să „aibă curajul să facă alegeri diferite”, la următoarele partide.
”Când primești goluri din afara careului, e ușor să te gândești imediat la o eroare de portar, dar, în realitate, aceste șuturi sunt incredibil de greu de citit. Mă gândesc în special la ultimul gol: mingea practic nu are rotație și ajunge în plasă într-o clipă. În loc să vorbesc despre vină, aș sublinia abilitatea jucătorului care a șutat.
Inter a primit cinci goluri în finala Ligii Campionilor, două de la Udinese și patru ieri (n.r.- sâmbătă). Când vine un antrenor nou, acesta nu poate pur și simplu să continue drumul predecesorului său.
Sunt necesare idei diferite, mai multă concentrare și o abordare proaspătă. Problema este că adesea ne bazăm pe aceiași jucători, din recunoștință, dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, trebuie să ai curajul să faci alegeri diferite.
Juventus a câștigat datorită intrării lui Adzic în ultimele minute. Așa că nu înțeleg de ce Inter l-a adus înapoi pe Pio Esposito fără să-i acorde timp de joc. Aceste detalii sunt cele care, în final, fac cu adevărat diferența”, a spus Walter Zenga, citat de fcinternews.it.
