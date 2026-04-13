Cesc Fabregas a dat cărțile pe față după ce echipa sa a încasat 8 goluri de la Inter: „Era un vis pentru noi asta”

Como – Inter poate intra cu ușurință în clasamentul celor mai tari meciuri de Serie A din acest sezon, după ce gruparea antrenată de Cristi Chivu a reușit o „remontada” de senzație pe terenul revelației din acest campionat.
Cesc Fabregas a construit o echipă puternică, ce luptă cu șanse reale la clasarea pe un loc de UEFA Champions League, iar spaniolul a încercat să găsească explicații pentru eșecul contra liderului.
Cesc Fabregas: „Inter e o echipă foarte periculoasă la fazele fixe”
Cesc Fabregas a găsit rapid explicații după ce echipa sa a fost învinsă pe teren propriu de Inter, iar tehnicianul spaniol preciza faptul că un joc împotriva Interului era doar un vis acum câțiva ani.
„Voi considera că am avut o performanță bună. Am făcut greșeli ca o echipă tânără. Inter e o echipă foarte periculoasă la fazele fixe. Am încercat, am jucat și am făcut ceea ce studiasem în timpul săptămânii. Dacă ne uităm doar la performanță, cred că Como a jucat așa cum o face de obicei.
Suntem încă departe. Acum doi ani am încercat să jucăm un meci amical împotriva lui Inter, era un vis pentru noi asta acum ceva timp. Acum se pare că trebuie să o învingem pe Inter sau să jucăm mult mai bine decât ei. Știm cine suntem, avem un drum lung de parcurs și suntem abia la începutul locului unde cred că poate ajunge acest club.
O înfrângere nu e sfârșitul lumii. Anul trecut am avut nouă meciuri la rând fără victorie. Am pierdut acum, dar asta nu înseamnă că nu există lucruri pozitive. Le-am spus jucătorilor că sunt mândru de ei”, a declarat Cesc Fabregas, potrivit celor de la Tuttomercatoweb.
