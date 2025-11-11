Cristi Chivu ar putea rămâne fără un jucător important! Fotbalistul e dorit de un club mare din Europa - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu ar putea rămâne fără un jucător important! Fotbalistul e dorit de un club mare din Europa

Publicat: 11 noiembrie 2025, 19:50

Cristi Chivu / Profimedia Images

Alessandro Bastoni, fundaşul echipei italiene de fotbal Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, este în vizorul lui Liverpool, scrie ziarul spaniol El Mundo Deportivo, citat de site-ul eurosport.fr.

Liverpool se gândeşte să aducă un înlocuitor pentru căpitanul său Virgil van Dijk, sub contract până în vara lui 2027. Virgil van Dijk este în continuare în formă, dar a ajuns la 34 de ani, astfel că Alessandro Bastoni a intrat în atenţia şefilor lui Liverpool.

Alessandro Bastoni, dorit de Liverpool

Conform El Mundo Deportivo, fundaşul lui Inter, capabil să joace pe flancul drept şi un excelent pasator, ar avea profilul ideal pentru a conduce o apărare care l-ar putea pierde şi pe Ibrahima Konate, urmărit de Real Madrid.

Bastoni, în vârstă de 26 de ani, are 40 de selecţii la naţionala Italiei.

