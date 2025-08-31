Cristi Chivu, discurs de clasă înainte de Inter - Udinese. Românul a dezvăluit pactul făcut cu jucătorii săi - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu, discurs de clasă înainte de Inter – Udinese. Românul a dezvăluit pactul făcut cu jucătorii săi

Andrei Nicolae Publicat: 31 august 2025, 11:43

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu și elevii săi de la Inter se pregătesc pentru cel de-al doilea mei din Serie A, după debutul de vis contra celor de la Torino, scor 5-0. Înainte de partida pe care “nerazzurrii” o vor disputa contra celor de la Udinse, antrenorul român a vorbit la conferința de presă despre un pact la care a ajuns alături de jucătorii pe care îi pregătește.

Inter Milano primește vizita formației din Udine pe Giuseppe Meazza, astăzi de la ora 21:45.

Cristi Chivu: “Unitatea și armonia trebuie să existe”

Inter Milano a debutat cu dreptul în noul sezon cu Serie A, în meciul care a reprezentat și startul lui Cristi Chivu în campionatul italian. Formația din nordul Italiei a evoluat foarte bine în partida cu Torino, câștigată cu 5-0.

Pentru “nerazzurri” urmează un duel pe același Giuseppe Meazza, iar Chivu a fost nevoit să participe la conferința de presă în fața jurnaliștilor. Antrenorul român le-a dezvăluit oamenilor din presă un detaliu pe care l-a vorbit alături de elevii săi din vestiar.

Chivu a mărturisit că a ajuns la un pact cu jucătorii săi, și anume că el își va asuma responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă la echipă indiferent de rezultatul final al unui meci.

Sunt lucruri despre care putem vorbi și altele despre care nu putem. Dar să nu credeți că sunt ceva special. Sunt întotdeauna lucruri bune pentru echipă, care îi fac pe jucători să înțeleagă importanța grupului, unitatea și armonia care trebuie să existe. Pactul la care am ajuns este că eu sunt mereu responsabil, la bine și la rău“, a declarat antrenorul lui Inter, potrivit gsp.ro.

Cristi Chivu: “Fiecare trebuie să-și merite locul”

Printre altele, tehnicianul de 44 de ani a vorbit pe scurt despre pregătirea pentru duelul cu Udinsese și a mărturisit că el încearcă să mulțumească pe toată lumea din dorința de a menține echipa motivată. În acest sens, românul a ajuns să vorbească despre principiul după care se ghidează în vestiar, și anume meritocrația.

Trebuie să păstrăm atitudinea și mentalitatea, apoi trebuie să îmbunătățim și multe alte lucruri. Vor fi multe meciuri și vom avea, de asemenea, oportunitatea de a explora diferite combinații cu trei atacanți.

Jucăm la fiecare trei zile și pentru a menține echipa motivată, trebuie să mulțumesc pe toată lumea. Cu toate acestea, meritocrația contează, iar nivelul trebuie să fie întotdeauna ridicat.

Meritocrația este primul meu principiu și așa va fi mereu. Jucătorii trebuie să se pregătească întotdeauna la maximum, iar noi lucrăm întotdeauna pentru bunăstarea echipei. Fiecare trebuie să-și merite locul.

Nu mă pot gândi prea departe. Este un meci important împotriva lui Udinese și nu vreau să privesc prea departe. Prefer să mă concentrez doar pe Udinese și să nu privesc prea departe în viitor. Prea multă planificare poate fi uneori dăunătoare, chiar și mental“, a dezvăluit antrenorul român, potrivit tuttomercatoweb.com.

