Cristi Chivu, discurs de clasă înainte de Inter - Udinese. Românul a dezvăluit pactul făcut cu jucătorii săi - Antena Sport

Cristi Chivu și elevii săi de la Inter se pregătesc pentru cel de-al doilea mei din Serie A, după debutul de vis contra celor de la Torino, scor 5-0. Înainte de partida pe care “nerazzurrii” o vor disputa contra celor de la Udinse, antrenorul român a vorbit la conferința de presă despre un pact la care a ajuns alături de jucătorii pe care îi pregătește.

Inter Milano primește vizita formației din Udine pe Giuseppe Meazza, astăzi de la ora 21:45.

Cristi Chivu: “Unitatea și armonia trebuie să existe”

Inter Milano a debutat cu dreptul în noul sezon cu Serie A, în meciul care a reprezentat și startul lui Cristi Chivu în campionatul italian. Formația din nordul Italiei a evoluat foarte bine în partida cu Torino, câștigată cu 5-0.

Pentru “nerazzurri” urmează un duel pe același Giuseppe Meazza, iar Chivu a fost nevoit să participe la conferința de presă în fața jurnaliștilor. Antrenorul român le-a dezvăluit oamenilor din presă un detaliu pe care l-a vorbit alături de elevii săi din vestiar.

Chivu a mărturisit că a ajuns la un pact cu jucătorii săi, și anume că el își va asuma responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă la echipă indiferent de rezultatul final al unui meci.