Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli - Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: "Trebuie să evoluăm" - Antena Sport

Cristi Chivu a fost întrebat despre schimbul de replici de la distanţă dintre Antonio Conte, antrenorul lui Inter, şi Giuseppe Marotta, preşedintele lui Inter. Campioana Italiei s-a impus cu 3-1 în meciul de pe teren propriu, iar în ciuda jocului modest din repriza a doua al oaspeţilor, Marotta a pus la zid arbitrajul, pentru penalty-ul din prima repriză, din care Napoli a deschis scorul.
Reacţia lui Antonio Conte nu a întârziat să apară, iar acesta i-a sugerat lui Marotta să lase aceste lucruri în seama celor care sunt pe teren sau pe marginea lui. De asemenea, Conte a declarat că el nu i-ar fi permis preşedintelui să facă asemenea comentarii, dacă el era antrenor.
Cristi Chivu, după Napoli – Inter 3-1: “Aici suntem obişnuiţi să ne plângem. Eu am altă abordare”
Întrebat la conferinţa de presă de la finalul meciului despre acest schimb de replici, Cristi Chivu a avut un discurs superb. Antrenorul român a declarat că el nu va veni în faţa jurnaliştilor pentru a se plânge şi că va încerca, atâta timp cât este antrenorul lui Inter, să schimbe percepţia lumii asupra fotbalului italian.
Chivu este de părere că oamenii de fotbal din Italia se plâng mai mult şi consideră că este timpul ca toţi oamenii care activează în fotbalul italian ar trebui să evolueze:
“Clubul are tot dreptul să facă ce crede. Eu nu voi veni niciodată aici să mă plâng. Am altă abordare faţă de alţii şi voi rămâne cu ea până la sfârşit. Nu sunt interesat nici măcar să arăt cât de bun sunt. Sunt cine sunt şi trebuie să le transmit valorile mele jucătorilor.
Încerc să schimb anumite lucruri, chiar dacă duc lupta singur. Atâta timp cât sunt aici, voi lupta să schimb percepţia fotbalului din Italia. Aici suntem obişnuiţi să ne plângem mereu. Trebuie să evoluăm. Atâta timp cât sunt aici voi face asta şi nu o să îmi pese ce o să creadă alţii despre mine”, a declarat Cristi Chivu, potrivit fcinter1908.it.
Napoli a devenit lider în Serie A după acest meci, ajungând la 18 puncte. Echipa lui Conte poate fi egalată de AS Roma, dacă se va impune pe terenul celor de la Sassuolo. Inter se află pe locul 4, cu 15 puncte, dar mai poate coborî în clasament până la finalul etapei.
Pentru echipa lui Cristi Chivu urmează acum meciul de acasă cu Fiorentina, după care va juca pe terenul celor de la Verona.
- Giuseppe Marotta acuză arbitrajul, după Napoli – Inter 3-1: „Nu poate fi atât de ușor influențat”
- Cristi Chivu și-a certat jucătorii după eșecul cu Napoli: „Trebuie să ne gândim cine suntem și unde vrem să ajungem”
- Cristi Chivu, criticat după Napoli – Inter 3-1: “E un defect”. Nici arbitrul nu a scăpat: “Scandalos”
- Napoli – Inter 3-1. Campioana en-titre oprește seria de invincibilitate a lui Cristi Chivu
- S-au încins spiritele în Napoli – Inter! Conte şi Lautaro Martinez, în centrul atenţiei. Chivu a stat departe de conflict