Giuseppe Marotta acuză arbitrajul, după Napoli - Inter 3-1: „Nu poate fi atât de ușor influențat” - Antena Sport

Napoli a pus punct seriei de șapte succese consecutive a celor de la Inter, la capătul unui meci nebun în etapa a 8-a din Serie A. Partida de pe stadionul ”Diego Armando Maradona” a fost plină cu evenimente intense, goluri și faze controversate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Scorul a fost deschis de Kevin De Bruyne, care s-a rupt chiar după executarea loviturii de la 11 metri, însă faza a fost contestată de președintele celor de la Inter.

Giuseppe Marotta nu contestă victoria lui Napoli

Chiar dacă nu a contestat victoria campioanei en-titre, Giuseppe Marotta a vorbit despre faza penalty-ului în urma căruia Napoli a deschis scorul prin Kevin De Bruyne.

Președintele celor de la Inter l-a criticat pe central pentru faptul că a fost ușor influențabil. Mai mult decât atât, acesta a explicat că acea decizie a cântărit mult și i-a afectat psihic pe jucătorii lui Cristi Chivu.

„Napoli a meritat victoria, dar penalty-ul a înclinat balanța într-o parte. Asistentul a intervenit, centralul nu fluierase. Deoarece asistentul a intervenit, faza ar fi necesitat intervenția VAR. Imaginile ar fi oferit multă claritate.