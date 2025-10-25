Giuseppe Marotta acuză arbitrajul, după Napoli - Inter 3-1: „Nu poate fi atât de ușor influențat” - Antena Sport

Închide meniul
Giuseppe Marotta acuză arbitrajul, după Napoli – Inter 3-1: „Nu poate fi atât de ușor influențat”

Daniel Işvanca Publicat: 25 octombrie 2025, 22:39

Giuseppe Marotta / Getty Images

Napoli a pus punct seriei de șapte succese consecutive a celor de la Inter, la capătul unui meci nebun în etapa a 8-a din Serie A. Partida de pe stadionul ”Diego Armando Maradona” a fost plină cu evenimente intense, goluri și faze controversate.

Scorul a fost deschis de Kevin De Bruyne, care s-a rupt chiar după executarea loviturii de la 11 metri, însă faza a fost contestată de președintele celor de la Inter.

Giuseppe Marotta nu contestă victoria lui Napoli

Chiar dacă nu a contestat victoria campioanei en-titre, Giuseppe Marotta a vorbit despre faza penalty-ului în urma căruia Napoli a deschis scorul prin Kevin De Bruyne.

Președintele celor de la Inter l-a criticat pe central pentru faptul că a fost ușor influențabil. Mai mult decât atât, acesta a explicat că acea decizie a cântărit mult și i-a afectat psihic pe jucătorii lui Cristi Chivu.

„Napoli a meritat victoria, dar penalty-ul a înclinat balanța într-o parte. Asistentul a intervenit, centralul nu fluierase. Deoarece asistentul a intervenit, faza ar fi necesitat intervenția VAR. Imaginile ar fi oferit multă claritate.

Victoria lui Napoli este legitimă, dar s-a datorat în primul rând loviturii de pedeapsă. Comentatorii au spus că nu a fost penalty, nu știu, voi decideți. Dacă intervine un asistent cu un punct de vedere diferit, centralul nu poate fi atât de ușor influențat.

În timpul pauzei, am fost martor la intrarea jucătorilor în vestiar, acea lovitură de pedeapsă a provocat amărăciune și dezamăgire. Napoli ar fi putut câștiga oricum, dar mă refer la momentul respectiv”, a declarat Giuseppe Marotta, potrivit tuttomercatoweb.com.

