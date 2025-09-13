Cristi Chivu, martor la o premieră în Serie A. Cum s-a văzut primul gol marcat în Juventus - Inter - Antena Sport

Jucătorii lui Juventus, după ce au deschis scorul cu Inter / Profimedia

Primul gol marcat în derby d’Italia a marcat o premieră în fotbalul din “cizmă”. Reușita englezului Lloyd Kelly din Juventus – Inter a fost surprinsă dintr-un unghi inedit, altul față de filmările camerelor obișnuite.

Protagonistul momentului a fost centralul întâlnirii, Andrea Colombo.

Primul gol din Juventus – Inter, surprins de un “refcam”

Partida de la Torino dintre formațiile lui Cristi Chivu și Igor Tudor a fost prima care a avut la dispoziție tehnologia numită “refcam”. Concret, arbitrul întâlnirii a avut o cameră atașată pe el, iar suporterii de la televizor au avut ocazia să vadă în anumite momente perspectiva exactă a celui ce oficiază meciul, potrivit gazzetta.it.

Ba mai mult, fanii fotbalului italian au avut șansa să vadă foarte clar golul lui Juventus de 1-0 din derby d’Italia, cel marcat de Lloyd Kelly. Andrea Colombo, centralul întâlnirii, s-a poziționat chiar în spatele fotbalistului din Torino la momentul golului, iar reluările au arătat cum s-a văzut de la nivelul gazonului reușita.

Odată cu golul marcat, Kelly a devenit doar al doilea englez care să marcheze într-un duel dintre Juventus și Inter. Primele reușite ale unui fotbalist din Albion au venit în stagiunea 1961/62, atunci când Gerald Hitchens a marcat în tricoul “nerazzurrilor”.