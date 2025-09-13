Cristi Chivu, martor la o premieră în Serie A. Cum s-a văzut primul gol marcat în Juventus - Inter - Antena Sport

Primul gol marcat în derby d’Italia a marcat o premieră în fotbalul din “cizmă”. Reușita englezului Lloyd Kelly din Juventus – Inter a fost surprinsă dintr-un unghi inedit, altul față de filmările camerelor obișnuite.
Protagonistul momentului a fost centralul întâlnirii, Andrea Colombo.
Primul gol din Juventus – Inter, surprins de un “refcam”
Partida de la Torino dintre formațiile lui Cristi Chivu și Igor Tudor a fost prima care a avut la dispoziție tehnologia numită “refcam”. Concret, arbitrul întâlnirii a avut o cameră atașată pe el, iar suporterii de la televizor au avut ocazia să vadă în anumite momente perspectiva exactă a celui ce oficiază meciul, potrivit gazzetta.it.
Ba mai mult, fanii fotbalului italian au avut șansa să vadă foarte clar golul lui Juventus de 1-0 din derby d’Italia, cel marcat de Lloyd Kelly. Andrea Colombo, centralul întâlnirii, s-a poziționat chiar în spatele fotbalistului din Torino la momentul golului, iar reluările au arătat cum s-a văzut de la nivelul gazonului reușita.
Odată cu golul marcat, Kelly a devenit doar al doilea englez care să marcheze într-un duel dintre Juventus și Inter. Primele reușite ale unui fotbalist din Albion au venit în stagiunea 1961/62, atunci când Gerald Hitchens a marcat în tricoul “nerazzurrilor”.
2 – Lloyd #Kelly is only the 2nd English player to score in a #SerieA match between #Juventus and #Inter, after Gerald Hitchens (two goals in the 1st and 2nd leg for the Nerazzurri in 1961/62). Lion.#JuventusInter
— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 13, 2025
Între timp, Inter a reușit să restabilească egalitatea prin Hakan Calhanoglu, însă tot torinezii au intrat în avantaj la pauză, după ce Kenan Yildiz a înscris și el. La momentul redactării articolului, cele două echipe se află la egalitate, scor 3-3.
- Record absolut în Juventus – Inter 4-3! Ce performanță a stabilit Vasilije Adžić
- Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul
- Juventus – Inter 4-3! Dramatism total! Cristi Chivu, învins în prelungiri la primul mare derby din Serie A
- Cristi Chivu, criticat înaintea primului derby din Serie A pe banca lui Inter: “Nu-l înţeleg”
- Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter