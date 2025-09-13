Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu, martor la o premieră în Serie A. Cum s-a văzut primul gol marcat în Juventus - Inter - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu, martor la o premieră în Serie A. Cum s-a văzut primul gol marcat în Juventus – Inter

Cristi Chivu, martor la o premieră în Serie A. Cum s-a văzut primul gol marcat în Juventus – Inter

Andrei Nicolae Publicat: 13 septembrie 2025, 20:27

Comentarii
Cristi Chivu, martor la o premieră în Serie A. Cum s-a văzut primul gol marcat în Juventus – Inter

Jucătorii lui Juventus, după ce au deschis scorul cu Inter / Profimedia

Primul gol marcat în derby d’Italia a marcat o premieră în fotbalul din “cizmă”. Reușita englezului Lloyd Kelly din Juventus – Inter a fost surprinsă dintr-un unghi inedit, altul față de filmările camerelor obișnuite.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Protagonistul momentului a fost centralul întâlnirii, Andrea Colombo.

Primul gol din Juventus – Inter, surprins de un “refcam”

Partida de la Torino dintre formațiile lui Cristi Chivu și Igor Tudor a fost prima care a avut la dispoziție tehnologia numită “refcam”. Concret, arbitrul întâlnirii a avut o cameră atașată pe el, iar suporterii de la televizor au avut ocazia să vadă în anumite momente perspectiva exactă a celui ce oficiază meciul, potrivit gazzetta.it.

Ba mai mult, fanii fotbalului italian au avut șansa să vadă foarte clar golul lui Juventus de 1-0 din derby d’Italia, cel marcat de Lloyd Kelly. Andrea Colombo, centralul întâlnirii, s-a poziționat chiar în spatele fotbalistului din Torino la momentul golului, iar reluările au arătat cum s-a văzut de la nivelul gazonului reușita.

Odată cu golul marcat, Kelly a devenit doar al doilea englez care să marcheze într-un duel dintre Juventus și Inter. Primele reușite ale unui fotbalist din Albion au venit în stagiunea 1961/62, atunci când Gerald Hitchens a marcat în tricoul “nerazzurrilor”.

Reclamă
Reclamă

Între timp, Inter a reușit să restabilească egalitatea prin Hakan Calhanoglu, însă tot torinezii au intrat în avantaj la pauză, după ce Kenan Yildiz a înscris și el. La momentul redactării articolului, cele două echipe se află la egalitate, scor 3-3.

"Mamă, curge sânge din ei". Filmul măcelului din Craiova. Bătaia ar fi pornit de la o fată promisă"Mamă, curge sânge din ei". Filmul măcelului din Craiova. Bătaia ar fi pornit de la o fată promisă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Era desfoliată toată faţa". A dat nas în nas cu ursul lânga casă. Lupta cu el l-a băgat în spital
Observator
"Era desfoliată toată faţa". A dat nas în nas cu ursul lânga casă. Lupta cu el l-a băgat în spital
Povestea spectaculoasă de viață a celebrului fotbalist care a ajuns DJ, după ce a fost al șaselea cel mai scump transfer din lume. A jucat alături de unul dintre cei mai mari fotbaliști români
Fanatik.ro
Povestea spectaculoasă de viață a celebrului fotbalist care a ajuns DJ, după ce a fost al șaselea cel mai scump transfer din lume. A jucat alături de unul dintre cei mai mari fotbaliști români
21:37
Record absolut în Juventus – Inter 4-3! Ce performanță a stabilit Vasilije Adžić
21:35
Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. Duel împotriva echipei lui Marius Ștefănescu
21:31
“Să nu vă mire”. Jucătorul văzut la FCSB de la una dintre revelațiile campionatului
21:26
LIVE TEXTMetaloglobus – CFR Cluj 1-0, în etapa a 9-a din Liga 1. Deschidere rapidă de scor la Clinceni!
21:24
Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul
21:18
România și-a aflat adversarele din grupa de la Campionatul European de polo
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 3 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 4 Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români 5 Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!” 6 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic