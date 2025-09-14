Cristi Chivu n-a mai rezistat când a fost întrebat de controversa din Juventus - Inter: "Să nu ne mai certăm" - Antena Sport

Cristi Chivu a primit la conferința de presă de după Juventus – Inter o întrebare legată de momentul care a iscat controversă în rândul fanilor “nerazzurri”. Pe finalul partidei, Marcus Thuram a fost surprins de camere cum râdea alături de fratele său, Khephren, deși echipa sa era condusă pe tabelă cu 4-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul român nu a vrut să intre în detalii și și-a lădat jucătorii, aspect pe care l-a făcut și la interviul acordat imediat după fluierul final.

Cristi Chivu: “Nu ajută pe nimeni să se pună bețe în roate”

Juventus s-a impus dramatic în derby d’Italia contra lui Inter Milano, la capătul unui meci în care formația de pe Giuseppe Meazza conducea cu 3-2 în minutul 83. Bianconerii s-au impus grație unui gol marcat în minutul 90+1, care a așteptat validarea din camera VAR.

În timpul perioadei în care arbitrii erau nevoiți să dea o decizie, camerele au surprins o discuție între Marcus și Khephren Thuram, cei doi frați care evoluează la marile rivale din Italia. Atacantul a fost văzut râzând, deși echipa sa urma să fie condusă pe tabelă, iar acest lucru i-a înfuriat la culme pe fanii lui Inter după meci.

Inter taraftarları, Juventus’un 4. golü sonrası kardeşi Khephren Thuram ile konuşurken güldüğü anlar ortaya çıkan Marcus Thuram’a tepki gösteriyor. pic.twitter.com/ELENpNspjr

— Calcio Türkiye 🇹🇷🇮🇹 (@CalcioTurkey) September 13, 2025