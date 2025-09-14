Cristi Chivu n-a mai rezistat când a fost întrebat de controversa din Juventus - Inter: "Să nu ne mai certăm" - Antena Sport

Cristi Chivu a primit la conferința de presă de după Juventus – Inter o întrebare legată de momentul care a iscat controversă în rândul fanilor “nerazzurri”. Pe finalul partidei, Marcus Thuram a fost surprins de camere cum râdea alături de fratele său, Khephren, deși echipa sa era condusă pe tabelă cu 4-3.
Antrenorul român nu a vrut să intre în detalii și și-a lădat jucătorii, aspect pe care l-a făcut și la interviul acordat imediat după fluierul final.
Cristi Chivu: “Nu ajută pe nimeni să se pună bețe în roate”
Juventus s-a impus dramatic în derby d’Italia contra lui Inter Milano, la capătul unui meci în care formația de pe Giuseppe Meazza conducea cu 3-2 în minutul 83. Bianconerii s-au impus grație unui gol marcat în minutul 90+1, care a așteptat validarea din camera VAR.
În timpul perioadei în care arbitrii erau nevoiți să dea o decizie, camerele au surprins o discuție între Marcus și Khephren Thuram, cei doi frați care evoluează la marile rivale din Italia. Atacantul a fost văzut râzând, deși echipa sa urma să fie condusă pe tabelă, iar acest lucru i-a înfuriat la culme pe fanii lui Inter după meci.
Inter taraftarları, Juventus’un 4. golü sonrası kardeşi Khephren Thuram ile konuşurken güldüğü anlar ortaya çıkan Marcus Thuram’a tepki gösteriyor. pic.twitter.com/ELENpNspjr
— Calcio Türkiye 🇹🇷🇮🇹 (@CalcioTurkey) September 13, 2025
La conferința de presă, Cristi Chivu n-a scăpat fără să fie întrebat de momentul controversat, însă românul a evitat întrebarea și le-a transmis jurnaliștilor că genul acesta de discuții nu sunt benefice deloc.
“Nu știu, nu am văzut, dar haideți să nu ne mai certăm, pentru că nu ajută pe nimeni să se pună bețe în roate. Haideți să vorbim de ce am văzut.
Sunt interesat să înțeleg momentele, nu atitudinea, pentru că echipa a avut-o pe cea potrivită astăzi. A fost o anumită dominare (n.r. a lui Juventus) la un moment dat, după care am întors situația, dar nu am știut să o gestionăm“, a spus antrenorul român, potrivit fcinternews.it.
