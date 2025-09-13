Cristi Chivu și-a lăudat jucătorii, chiar dacă Inter a fost învinsă de Juventus cu 3-4: "Am făcut un meci grozav" - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit prima reacție după Juventus – Inter 4-3. Românul și-a lăudat jucătorii, chiar dacă aceștia au plecat fără puncte de la Torino.

Inter a fost învinsă dramatic de Juventus, în prelungirile partidei. Adzic a marcat golul victoriei pentru „Bătrâna Doamnă”, în minutul 90+2 al întâlnirii care a contat pentru etapa a 3-a din Serie A.

Ce a spus Cristi Chivu după Juventus – Inter 4-3

“Am făcut un meci grozav. Am fost conduși de două ori și apoi am întors rezultatul. Ne-au lipsit anumite momente, mai ales în ultimele 10 minute. Trebuie să ne uităm la prestație. Am venit aici să jucăm cu caracter și să controlăm jocul, nu să ne mulțumim. Ne-a lipsit puțină claritate și în ultimele 10 minute trebuia să facem altceva. Nu mă uit niciodată la ce s-a întâmplat la nivel individual; spun doar că trebuia să gestionăm mai bine anumite momente. De la început, când au avut probleme, ei nu s-au rușinat să degajeze mingea în tribune.

Çalhanoğlu? Îi laud pe toți pentru prestația echipei. Çalhanoğlu a făcut ceea ce ne așteptam cu toții de la el. Asta e Çalhanoğlu și asta ne poate oferi. Trebuie să înțelegem momentele: când putem face lucruri decisive și când nu putem. Trebuia să facem altceva în ultimele 10 minute. Mergem mai departe și mereu ne uităm la lucrurile bune pe care le-am făcut azi, chiar dacă plecăm acasă cu dezamăgire.

Unde suntem acum? Uitați-vă la prestație și la lucrurile bune pe care le-am făcut azi și și în a doua repriză contra lui Udinese. Mergem înainte, trebuie să ștergem o parte din trecut ca să avem claritatea și liniștea de a aduce rezultate acasă. Echipa asta muncește mult și bine”, a spus Cristi Chivu, citat de fcinter1908.it.