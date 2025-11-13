Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter. Ce post vrea să întărească antrenorul român - Antena Sport

Inter Milano, pregătită de antrenorul român Cristian Chivu, se confruntă cu o decizie legată de poartă pentru următorul sezon, existând incertitudine legată de viitorul lui Yann Sommer și Josep Martinez, conform portalului Football Italia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sommer rămâne în prezent prima opțiune de portar, dar acesta nu poate să întinerească, iar contractul său se va încheia în luna iunie, astfel că formația italiană trebuie să decidă dacă îi va prelungi înțelegerea sau dacă va alege altă soluție, cotidianul italian Corriere dello Sport a relatând că ”nerazzurri” pregătesc o listă scurtă a unor potențiali înlocuitori.

Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter

Inițial, Cristian Chivu a stabilit ca Martinez să joace mai mult timp în acest sezon pentru a-l evalua ca o posibilă opțiune pe termen lung, titularizându-l în două meciuri consecutive, cu Sassuolo și cu Cagliari.

Totuși, implicarea spaniolului în accidentul tragic de mașină, în care un bărbat de 81 de ani și-a pierdut viața, au afectat inevitabil situația sa.

Deși investigațiile l-a exonerat pe Martinez de vină, clubul Inter Milano recunoaște impactul psihologic și i-a oferit sprijin deplin pe durata în care el se recuperează mental, dar și fizic.