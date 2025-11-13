Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter. Ce post vrea să întărească antrenorul român - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter. Ce post vrea să întărească antrenorul român

Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter. Ce post vrea să întărească antrenorul român

Publicat: 13 noiembrie 2025, 15:49

Comentarii
Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter. Ce post vrea să întărească antrenorul român

Cristi Chivu, în timpul unui meci la Inter / Profimedia

Inter Milano, pregătită de antrenorul român Cristian Chivu, se confruntă cu o decizie legată de poartă pentru următorul sezon, existând incertitudine legată de viitorul lui Yann Sommer și Josep Martinez, conform portalului Football Italia. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sommer rămâne în prezent prima opțiune de portar, dar acesta nu poate să întinerească, iar contractul său se va încheia în luna iunie, astfel că formația italiană trebuie să decidă dacă îi va prelungi înțelegerea sau dacă va alege altă soluție, cotidianul italian Corriere dello Sport a relatând că ”nerazzurri” pregătesc o listă scurtă a unor potențiali înlocuitori. 

Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter 

Inițial, Cristian Chivu a stabilit ca Martinez să joace mai mult timp în acest sezon pentru a-l evalua ca o posibilă opțiune pe termen lung, titularizându-l în două meciuri consecutive, cu Sassuolo și cu Cagliari. 

Totuși, implicarea spaniolului în accidentul tragic de mașină, în care un bărbat de 81 de ani și-a pierdut viața, au afectat inevitabil situația sa. 

Deși investigațiile l-a exonerat pe Martinez de vină, clubul Inter Milano recunoaște impactul psihologic și i-a oferit sprijin deplin pe durata în care el se recuperează mental, dar și fizic. 

Reclamă
Reclamă

Totuși, considerațiile practice rămân. Vârsta lui Sommer face ca prelungirea contractuală a acestuia să fie improbabilă, iar Inter ar putea decide să recruteze un nou portar în timp ce îl păstrează pe Martinez ca soluție de rezervă. 

Potrivit relatărilor presei, Elia Caprile (Cagliari), Noah Atubolu (Freiburg) și Zion Suzuki (Parma) sunt posibile piste luate în calcul de Inter, Chivu cunoscându-l personal pe japonez din perioada petrecută la Parma. 

Toți trei sunt tineri și reprezintă sau au jucat pentru echipele lor naționale, fiind în acord cu strategia pe termen lung a clubului Inter și cu politica financiară a Fondului Oaktree de menținere a plafonului de a semna jucători sub 25 de milioane de euro. 

Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2
Reclamă

Clubul va evalua cine are abilitatea, autocontrolul și calitatea de lider de a-i urma lui Sommer ca următorul portar titular al lui Inter. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Observator
Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Ce se întâmplă cu Dan Petrescu. Primul mesaj oficial după ce s-a spus că este grav bolnav
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Dan Petrescu. Primul mesaj oficial după ce s-a spus că este grav bolnav
16:51
Adi Mutu şi Walter Zenga au ajuns la cuţite. “Rasism! Tentă de desconsiderare față de o nație”
16:31
Adrian Mutu sau Edin Dzeko? Răspunsul lui Elvir Koljic şi reacţia “Briliantului”
16:29
Credit pentru Gino Iorgulescu. Cluburile au decis că poate candida şi la viitoarele alegeri LPF
15:55
New York Rangers, a cincea victorie la rând în deplasare! Panarin, patru pase decisive
15:18
Carlo Ancelotti, convins că Cristiano Ronaldo va ajunge la 1000 de goluri marcate: „Nu am nicio îndoială”
15:07
VIDEOLionel Messi, aclamat de zeci de mii de fani la antrenamentul Argentinei din Spania. Imagini spectaculoase
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 3 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 4 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 5 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 6 Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!