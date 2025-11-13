Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter. Ce post vrea să întărească antrenorul român - Antena Sport

Inter Milano, pregătită de antrenorul român Cristian Chivu, se confruntă cu o decizie legată de poartă pentru următorul sezon, existând incertitudine legată de viitorul lui Yann Sommer și Josep Martinez, conform portalului Football Italia.
Sommer rămâne în prezent prima opțiune de portar, dar acesta nu poate să întinerească, iar contractul său se va încheia în luna iunie, astfel că formația italiană trebuie să decidă dacă îi va prelungi înțelegerea sau dacă va alege altă soluție, cotidianul italian Corriere dello Sport a relatând că ”nerazzurri” pregătesc o listă scurtă a unor potențiali înlocuitori.
Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter
Inițial, Cristian Chivu a stabilit ca Martinez să joace mai mult timp în acest sezon pentru a-l evalua ca o posibilă opțiune pe termen lung, titularizându-l în două meciuri consecutive, cu Sassuolo și cu Cagliari.
Totuși, implicarea spaniolului în accidentul tragic de mașină, în care un bărbat de 81 de ani și-a pierdut viața, au afectat inevitabil situația sa.
Deși investigațiile l-a exonerat pe Martinez de vină, clubul Inter Milano recunoaște impactul psihologic și i-a oferit sprijin deplin pe durata în care el se recuperează mental, dar și fizic.
Totuși, considerațiile practice rămân. Vârsta lui Sommer face ca prelungirea contractuală a acestuia să fie improbabilă, iar Inter ar putea decide să recruteze un nou portar în timp ce îl păstrează pe Martinez ca soluție de rezervă.
Potrivit relatărilor presei, Elia Caprile (Cagliari), Noah Atubolu (Freiburg) și Zion Suzuki (Parma) sunt posibile piste luate în calcul de Inter, Chivu cunoscându-l personal pe japonez din perioada petrecută la Parma.
Toți trei sunt tineri și reprezintă sau au jucat pentru echipele lor naționale, fiind în acord cu strategia pe termen lung a clubului Inter și cu politica financiară a Fondului Oaktree de menținere a plafonului de a semna jucători sub 25 de milioane de euro.
Clubul va evalua cine are abilitatea, autocontrolul și calitatea de lider de a-i urma lui Sommer ca următorul portar titular al lui Inter.
- Italienii au numit marile schimbări aduse de Cristi Chivu la Inter: „Asta se remarcă la toate meciurile echipei”
- Echipa pe care visează să o antreneze Adrian Mutu: „Aș pleca pe jos până acolo”
- Cristi Chivu și cele trei transferuri care o pot face pe Inter campioana Italiei! Anunțul presei din „cizmă”
- El este “marea dezamăgire” de la Interul lui Cristi Chivu. Verdictul devastator dat de Gazzetta dello Sport
- Italienii au descoperit secretul lui Cristi Chivu! Cum a schimbat-o românul pe Inter: “A transferat aceste concepte”