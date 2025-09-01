Cristi Chivu rămâne fără un jucător important! Fotbalistul de naţională care pleacă de la Inter! - Antena Sport

Cristi Chivu va rămâne fără un jucător important, care a fost integralist în debutul antrenorului român pe banca nerazzurrilor în Serie A, 5-0 cu Torino.
Benjamin Pavard va fi împrumutat la Olympique Marseille. Gruparea franceză va avea o clauză de transfer definitiv pentru 15 milioane de euro. Aceasta nu va fi obligatorie.
Benjamin Pavard, împrumutat de Inter la Olympique Marseille
“BREAKING: Benjamin Pavard la Olympique Marseille, iată-ne! Împrumut de la Inter cu salariu acoperit, plus clauză de opțiune de cumpărare de 15 milioane de euro, neobligatorie. Totul a fost aprobat, acordul verbal a fost încheiat, iar acum toate părțile speră ca documentele să fie semnate la timp”, a anunţat Fabrizio Romano, pe contul său de X.
Integralist cu Torino, Benjamin Pavard a rămas pe banca de rezerve la a doua partidă disputată de Inter în Serie A cu Cristi Chivu pe bancă, 1-2 cu Udinese.
Chivu a optat tot pentru un 3-5-2, ca şi cu Torino, dar l-a preferat pe Bisseck pe poziţia lui Pavard. În vârstă de 29 de ani, Benjamin Pavard este cotat de către transfermarkt.com la 25 de milioane de euro. El are 55 de meciuri jucate pentru naţionala Franţei, pentru care a înscris 5 goluri.
Pavard a evoluat sezonul trecut în 23 de partide în Serie A, reuşind un assist. În Liga Campionilor a jucat în 12 meciuri, marcând un gol.
Cristi Chivu are parte şi de o veste foarte bună în ultima zi de mercato. Fundaşul elveţian Manuel Akanji va fi împrumutat de la Manchester City la Inter. Nerazzurrii vor avea şi o clauză de transfer definitiv, în valoare de 15 milioane de euro.