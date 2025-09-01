Cristi Chivu rămâne fără un jucător important! Fotbalistul de naţională care pleacă de la Inter! - Antena Sport

Cristi Chivu va rămâne fără un jucător important, care a fost integralist în debutul antrenorului român pe banca nerazzurrilor în Serie A, 5-0 cu Torino.

Benjamin Pavard va fi împrumutat la Olympique Marseille. Gruparea franceză va avea o clauză de transfer definitiv pentru 15 milioane de euro. Aceasta nu va fi obligatorie.

“BREAKING: Benjamin Pavard la Olympique Marseille, iată-ne! Împrumut de la Inter cu salariu acoperit, plus clauză de opțiune de cumpărare de 15 milioane de euro, neobligatorie. Totul a fost aprobat, acordul verbal a fost încheiat, iar acum toate părțile speră ca documentele să fie semnate la timp”, a anunţat Fabrizio Romano, pe contul său de X.

Integralist cu Torino, Benjamin Pavard a rămas pe banca de rezerve la a doua partidă disputată de Inter în Serie A cu Cristi Chivu pe bancă, 1-2 cu Udinese.