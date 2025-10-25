Cristi Chivu și-a certat jucătorii după eșecul cu Napoli: „Trebuie să ne gândim cine suntem și unde vrem să ajungem” - Antena Sport

După o serie de șapte victorii consecutive, Inter a suferit un eșec sâmbătă pe terenul celor de la Napoli, în cel mai important meci al etapei a 8-a din Serie A. Gruparea antrenată de Cristi Chivu a irosit multe ocazii de a marca, dar nu a făcut față ofensivei campioanei en-titre.
Tehnicianul român le-a reproșat însă fotbaliștilor săi că au intrat în jocul gazdelor și că nu s-au concentrat până la final pe ceea ce le-a cerut la ultimul antrenament dinaintea partidei.
Cristi Chivu spune unde s-a făcut diferența în Napoli – Inter
Inter nu a făcut un meci rău pe terenul celor de la Napoli, însă formația antrenată de Cristi Chivu a fost pedepsită de campioana Italiei pentru ocaziile uriașe irosite în prima repriză.
Chiar și la scorul de 2-0, oaspeții au avut șansa de a reveni în meci, după penalty-ul transformat de Calhanoglu. Spiritele s-au încins la jumătatea reprizei secunde, când Dumfries și Lautaro au avut un conflict cu Antonio Conte.
Imediat, Napoli a mai lovit o dată, reușita fiind cea care i-a afectat psihic pe elevii lui Chivu. Tehnicianul român a tras concluziile imediat după fluierul final.
„Vreau să vorbesc despre fotbal, despre lucrurile bune pe care jucătorii noștri le-au făcut pentru a rămâne în joc. Am lovit bara de două ori, am fost conduși în ciuda reacției lor și am pierdut în repriza a doua. Ne-am pierdut puțin echilibrul când am fost conduși cu 2-0, dar am reușit să revenim pe linia de plutire cu penalty-ul. După aceea, ne-am irosit energia certându-ne cu banca lor de rezerve și nu ne-am mai recăpătat niciodată calmul pentru a întoarce jocul.
E o risipă de energie, ar fi trebuit să rămânem concentrați. Am fost luați prin surprindere la al doilea gol, după ce Spinazzola a scăpat mingea, apoi am reacționat prea târziu, iar al treilea a fost rezultatul lipsei noastre de concentrare.
Asta fac și eu, sunt mândru de ceea ce fac ei și sunt și mai încrezător. Am avut o primă repriză excelentă, am reușit să fim dominanți, venind aici să ne jucăm jocul. Din păcate, fotbalul este ceea ce este și poate ne-a lipsit ceva.
Nu știu ce s-a întâmplat și nici nu-mi pasă, dar voi vorbi cu ei pentru că nu putem arunca tot binele pe care l-am făcut ca să ne certăm cu banca adversă. Trebuie să ne gândim cine suntem și unde vrem să ajungem”, a declarat Cristi Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com.
