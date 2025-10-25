Cristi Chivu și-a certat jucătorii după eșecul cu Napoli: „Trebuie să ne gândim cine suntem și unde vrem să ajungem” - Antena Sport

După o serie de șapte victorii consecutive, Inter a suferit un eșec sâmbătă pe terenul celor de la Napoli, în cel mai important meci al etapei a 8-a din Serie A. Gruparea antrenată de Cristi Chivu a irosit multe ocazii de a marca, dar nu a făcut față ofensivei campioanei en-titre.

Tehnicianul român le-a reproșat însă fotbaliștilor săi că au intrat în jocul gazdelor și că nu s-au concentrat până la final pe ceea ce le-a cerut la ultimul antrenament dinaintea partidei.

Cristi Chivu spune unde s-a făcut diferența în Napoli – Inter

Inter nu a făcut un meci rău pe terenul celor de la Napoli, însă formația antrenată de Cristi Chivu a fost pedepsită de campioana Italiei pentru ocaziile uriașe irosite în prima repriză.

Chiar și la scorul de 2-0, oaspeții au avut șansa de a reveni în meci, după penalty-ul transformat de Calhanoglu. Spiritele s-au încins la jumătatea reprizei secunde, când Dumfries și Lautaro au avut un conflict cu Antonio Conte.

Imediat, Napoli a mai lovit o dată, reușita fiind cea care i-a afectat psihic pe elevii lui Chivu. Tehnicianul român a tras concluziile imediat după fluierul final.