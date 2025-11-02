Cum a fost surprins Cristi Chivu în finalul nebun de meci dintre Verona şi Inter, decis în prelungiri de un autogol - Antena Sport

Interul lui Cristi Chivu a învins-o pe Verona, cu 2-1, după un autogol al lui Frese, venit în al treilea minut de prelungiri, imediat după o fază la care nerazzurrii au cerut un penalty.

Finalul de meci de pe stadionul Marc’Antonio Bentegodi a fost extrem de încins, chiar dacă nimic nu anunţa aşa ceva înaintea partidei, oaspeţii având 9 victorii în ultimele 10 partide directe.

Cum a fost surprins Cristi Chivu în finalul nebun de meci dintre Verona şi Inter

La intrarea în prelungiri, scorul a fost 1-1, după reuşitele superbe ale lui Zielinski şi Giovane. A urmat un moment încins, în care nerazzurrii au cerut penalty, în urma unui duel între Armel Bella-Kotchap şi Esposito.

Arbitrul Doveri a lăsat jocul să continue după ce a considerat că ţinerea lui Esposito nu a avut intensitate. Chivu a fost surprins cu mâinile ridicate, în timp ce oamenii din stafful său protestau vehement.

Chivu şi-a dat repede seama că nu-l poate convinge pe Doveri şi le-a cerut celor din staff să termine cu protestele şi să se concentreze pe minutele care mai erau de disputat, din prelungiri.