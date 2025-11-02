Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum a fost surprins Cristi Chivu în finalul nebun de meci dintre Verona şi Inter, decis în prelungiri de un autogol - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cum a fost surprins Cristi Chivu în finalul nebun de meci dintre Verona şi Inter, decis în prelungiri de un autogol
VIDEO

Cum a fost surprins Cristi Chivu în finalul nebun de meci dintre Verona şi Inter, decis în prelungiri de un autogol

Publicat: 2 noiembrie 2025, 15:48

Comentarii
Cum a fost surprins Cristi Chivu în finalul nebun de meci dintre Verona şi Inter, decis în prelungiri de un autogol

Verona - Inter 1-2 - captură Digi Sport

Interul lui Cristi Chivu a învins-o pe Verona, cu 2-1, după un autogol al lui Frese, venit în al treilea minut de prelungiri, imediat după o fază la care nerazzurrii au cerut un penalty.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finalul de meci de pe stadionul Marc’Antonio Bentegodi a fost extrem de încins, chiar dacă nimic nu anunţa aşa ceva înaintea partidei, oaspeţii având 9 victorii în ultimele 10 partide directe.

Cum a fost surprins Cristi Chivu în finalul nebun de meci dintre Verona şi Inter

La intrarea în prelungiri, scorul a fost 1-1, după reuşitele superbe ale lui Zielinski şi Giovane. A urmat un moment încins, în care nerazzurrii au cerut penalty, în urma unui duel între Armel Bella-Kotchap şi Esposito.

Arbitrul Doveri a lăsat jocul să continue după ce a considerat că ţinerea lui Esposito nu a avut intensitate. Chivu a fost surprins cu mâinile ridicate, în timp ce oamenii din stafful său protestau vehement.

Chivu şi-a dat repede seama că nu-l poate convinge pe Doveri şi le-a cerut celor din staff să termine cu protestele şi să se concentreze pe minutele care mai erau de disputat, din prelungiri.

Reclamă
Reclamă

Cerinţa a fost valabilă şi pentru jucători, iar după încă un minut, Inter a dat lovitura după autogolul lui Frese, care i-a adus victoria şi o urcare pe podium, oaspeţii fiind acum pe 3, la un singur punct de liderul Napoli.

Contul de Serie A a postat apoi imaginile bucuriei lui Cristi Chivu!

 
View this post on Instagram
 
A post shared by Lega Serie A (@seriea)

CALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economieCALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Observator
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Exclusiv. Ce i-a spus, de fapt, Florin Tănase lui Gigi Becali despre Darius Olaru: „Patroane…”
Fanatik.ro
Exclusiv. Ce i-a spus, de fapt, Florin Tănase lui Gigi Becali despre Darius Olaru: „Patroane…”
16:43
Florin Tănase, gest superb pentru Darius Olaru. Ce i-a cerut, de fapt, lui Gigi Becali
16:42
Presa din Italia nu s-a ferit de cuvinte, după succesul dramatic al Interului: „Cel mai slab meci al anului”
16:32
Cristi Chivu, reacție savuroasă după ce Inter a învins-o dramatic pe Verona: „Sponsorul e puțin supărat”
16:28
Buducnost – Gloria Bistrița 26-29, în Liga Campionilor. Revenire fantastică pentru fetele lui Carlos Viver
16:03
Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba”
15:52
Ce a apărut pe site-ul Interului după ce formaţia lui Chivu a câştigat dramatic, cu un autogol din minutul 90+4!
Vezi toate știrile
1 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 2 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 3 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 4 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad 5 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 6 U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului