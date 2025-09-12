Gazzetta dello Sport anticipează cum Cristi Chivu se poate impune în Juventus - Inter: "Ar putea fi decisiv" - Antena Sport

Derby d’Italia, meciul din etapa a treia din Serie A care le aduce față în față de Juventus și Inter, a fost prefațat de ziariștii de la Gazzetta dello Sport. Cel mai cunoscut cotidian din “cizmă” pe nișa sa a menționat printre altele transformarea pe care a adus-o Cristi Chivu la echipă, dar și modul în care poate învinge marea rivală a “nerazzurrilor”.
Duelul dintre Juventus și Inter va avea loc mâine, 13 septembrie, de la ora 19:00.
Gazzetta dello Sport: “Agresivitatea înlocuiește controlul”
Jurnaliștii din Italia au catalogat noua echipă a lui Chivu drept una axată mai degrabă pe destabilizarea adversarului. În plus, Gazzetta dello Sport a adus aminte de modul în care antrenorul român a câștigat contra “bătrânei doamne” sezonul trecut, pe când o antrena pe Parma. Atunci, “cruciații” s-au impus cu 1-0 pe Stadio Ennio Tardini.
“Chivu trece printr-o transformare de identitate colectivă: de la o Inter dominantă la una destabilizatoare. Agresivitatea înlocuiește controlul, verticalitatea paselor. Împotriva lui Juve, așa cum s-a întâmplat cu Parma acum cinci luni, pressing-ul înalt al mijlocașilor, sau chiar al lui Lautaro și Thuram, ar putea fi decisiv în crearea unor curse care să invite spre poarta adversă“, a notat cotidianul “roz” din Italia.
Cristi Chivu are un bilanț de o victorie (5-0 cu Torino) și un eșec (1-2 cu Udinese) de când a început sezonul de Serie A. În derby-ul cu Juventus, tehnicianul e gata să arunce în luptă cea mai sonoră achiziție din această perioadă de mercato.
- Ce mesaj i-a transmis Adrian Mutu lui Cristi Chivu, înainte de primul mare derby al lui Inter din acest sezon
- Lovitură importantă pentru Dan Șucu! Fotbalistul de 14 milioane de euro a semnat
- Walter Zenga, sfat important pentru Cristi Chivu. Ce i-a transmis înainte de Juventus – Inter
- Cristi Chivu, gata să își trimită în teren cea mai sonoră achiziție din mercato. Debut în derby-ul cu Juventus
- Premieră în Serie A! Ce se va întâmpla la meciul dintre Juventus și Inter