Gazzetta dello Sport anticipează cum Cristi Chivu se poate impune în Juventus - Inter: "Ar putea fi decisiv" - Antena Sport

Gazzetta dello Sport anticipează cum Cristi Chivu se poate impune în Juventus – Inter: “Ar putea fi decisiv”

Andrei Nicolae Publicat: 12 septembrie 2025, 11:03

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Derby d’Italia, meciul din etapa a treia din Serie A care le aduce față în față de Juventus și Inter, a fost prefațat de ziariștii de la Gazzetta dello Sport. Cel mai cunoscut cotidian din “cizmă” pe nișa sa a menționat printre altele transformarea pe care a adus-o Cristi Chivu la echipă, dar și modul în care poate învinge marea rivală a “nerazzurrilor”.

Duelul dintre Juventus și Inter va avea loc mâine, 13 septembrie, de la ora 19:00.

Gazzetta dello Sport: “Agresivitatea înlocuiește controlul”

Jurnaliștii din Italia au catalogat noua echipă a lui Chivu drept una axată mai degrabă pe destabilizarea adversarului. În plus, Gazzetta dello Sport a adus aminte de modul în care antrenorul român a câștigat contra “bătrânei doamne” sezonul trecut, pe când o antrena pe Parma. Atunci, “cruciații” s-au impus cu 1-0 pe Stadio Ennio Tardini.

Chivu trece printr-o transformare de identitate colectivă: de la o Inter dominantă la una destabilizatoare. Agresivitatea înlocuiește controlul, verticalitatea paselor. Împotriva lui Juve, așa cum s-a întâmplat cu Parma acum cinci luni, pressing-ul înalt al mijlocașilor, sau chiar al lui Lautaro și Thuram, ar putea fi decisiv în crearea unor curse care să invite spre poarta adversă“, a notat cotidianul “roz” din Italia.

Cristi Chivu are un bilanț de o victorie (5-0 cu Torino) și un eșec (1-2 cu Udinese) de când a început sezonul de Serie A. În derby-ul cu Juventus, tehnicianul e gata să arunce în luptă cea mai sonoră achiziție din această perioadă de mercato.

