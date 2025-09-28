Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Italienii s-au convins după a treia victorie la rând a lui Chivu : "Acest Inter nu ar primi 5 goluri de la PSG" - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Italienii s-au convins după a treia victorie la rând a lui Chivu : “Acest Inter nu ar primi 5 goluri de la PSG”

Italienii s-au convins după a treia victorie la rând a lui Chivu : “Acest Inter nu ar primi 5 goluri de la PSG”

Andrei Nicolae Publicat: 28 septembrie 2025, 11:45

Comentarii
Italienii s-au convins după a treia victorie la rând a lui Chivu : Acest Inter nu ar primi 5 goluri de la PSG

Cristi Chivu, pe banca lui Inter / Profimedia

Victoria obținută de Interul lui Cristi Chivu în campionat contra lui Cagliari a fost analizată de ziariștii de la Gazzetta dello Sport, care au făcut o paralelă interesantă între echipa antrenorului român și cea a lui Simone Inzaghi. Jurnaliștii au remarcat că formația de pe Meazza încă are anumite automatisme ale italianului, deși stilul tehnicianului venit de la Parma începe ușor ușor să se impună.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Odată cu victoria din etapa a 5-a de Serie A, “nerazzurrii” au ajuns la nouă puncte după primele cinci etape și se află pe poziția 5, la trei puncte distanță de Napoli. Campioana en-titre are însă un meci în minus, urmând să joace un derby cu AC Milan astăzi.

Gazzetta dello Sport: “Chivu trebuie să lucreze cu linia roșie”

Ziariștii de la Gazzetta dello Sport au vorbit după meciul de pe Unipol Domus despre tranziția prin care trece vicecampioana odată cu plecarea lui Simone Inzaghi și venirea lui Chivu. Jurnaliștii au tras concluzia că schimbările românului încep să se vadă și au făcut o analogie “usturătoare” pentru predecesorul său, și anume că această echipă nu ar încasa cinci goluri de la Paris Saint-Germain.

Fără să iasă în evidență, însă metodic, Inter se întoarce în partea de sus a clasamentului. Chivu trebuie să lucreze cu linia roșie, să elimine o anumită incompletudine, probabil un preț de plătit pentru tranziția de la vechiul antrenor la cel nou.

Ceva din Simone Inzaghi a rămas, spre exemplu golul de 1-0 a fost născut dintr-o centrare a lui Bastoni, o urmă «Inzaghiană», sau schimbările aproape imediate ale jucătorului avertizați (n.r. cu cartonaș), Carlos Augusto Și Barella.

Reclamă
Reclamă

Se întrezărește ceva nou, agresivitatea adversarului și căutarea verticalității. Rămâne de văzut în ce punct al vadului a ajuns Chivu și care este destinația. Rezultatul e sigur, dar prestația confirmă că noul format al lui Inter încă trebuie să fie definit.

Împotriva Slaviei Praga, marți în Champions League, iar în fața lui Cremonese, duminică, adverasari mai mult decât abordabili, e nevoie de încă două victorii pentru a crește încrederea de sine și a de a scăpa de nostalgia trecutului. Acest Inter, cu o «imoralitate» și mai ridicată, nu ar primi cinci goluri de la PSG“, au scris cei de la cotidianul “roz”.

Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru astaTradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Observator
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt stadion, care a costat 16 milioane de euro
Fanatik.ro
Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt stadion, care a costat 16 milioane de euro
10:49
Marc Marquez a cucerit al 7-lea titlu mondial la MotoGP. Campionul, egal cu Valentino Rossi
10:40
FCSB – Oţelul, 20:30, LIVE TEXT. Campioana, într-o situaţie disperată în Liga 1
10:31
Dennis Man, remarcat de antrenor după ce a fost decisiv în victoria lui PSV: “A făcut o treabă excelentă”
10:03
BREAKING NEWSRomânia, AUR la Mondialele de canotaj de la Shanghai. “Tricolorii” încheie fabulos competiția
9:51
Mihai Stoica s-a revoltat după tragerea la sorţi a grupelor Cupei României: “Haos total”! Avertisment pentru FRF
9:39
Răsturnare de situație la FCSB. E OUT pentru meciul cu Oțelul, deși Charalambous l-a anunțat apt de joc
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde”
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”