Italienii s-au convins după a treia victorie la rând a lui Chivu : "Acest Inter nu ar primi 5 goluri de la PSG" - Antena Sport

Victoria obținută de Interul lui Cristi Chivu în campionat contra lui Cagliari a fost analizată de ziariștii de la Gazzetta dello Sport, care au făcut o paralelă interesantă între echipa antrenorului român și cea a lui Simone Inzaghi. Jurnaliștii au remarcat că formația de pe Meazza încă are anumite automatisme ale italianului, deși stilul tehnicianului venit de la Parma începe ușor ușor să se impună.

Odată cu victoria din etapa a 5-a de Serie A, “nerazzurrii” au ajuns la nouă puncte după primele cinci etape și se află pe poziția 5, la trei puncte distanță de Napoli. Campioana en-titre are însă un meci în minus, urmând să joace un derby cu AC Milan astăzi.

Gazzetta dello Sport: “Chivu trebuie să lucreze cu linia roșie”

Ziariștii de la Gazzetta dello Sport au vorbit după meciul de pe Unipol Domus despre tranziția prin care trece vicecampioana odată cu plecarea lui Simone Inzaghi și venirea lui Chivu. Jurnaliștii au tras concluzia că schimbările românului încep să se vadă și au făcut o analogie “usturătoare” pentru predecesorul său, și anume că această echipă nu ar încasa cinci goluri de la Paris Saint-Germain.

“Fără să iasă în evidență, însă metodic, Inter se întoarce în partea de sus a clasamentului. Chivu trebuie să lucreze cu linia roșie, să elimine o anumită incompletudine, probabil un preț de plătit pentru tranziția de la vechiul antrenor la cel nou.

Ceva din Simone Inzaghi a rămas, spre exemplu golul de 1-0 a fost născut dintr-o centrare a lui Bastoni, o urmă «Inzaghiană», sau schimbările aproape imediate ale jucătorului avertizați (n.r. cu cartonaș), Carlos Augusto Și Barella.