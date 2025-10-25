Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kevin De Bruyne s-a accidentat imediat după ce a marcat în Napoli - Inter! Starul belgian, în lacrimi - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Kevin De Bruyne s-a accidentat imediat după ce a marcat în Napoli – Inter! Starul belgian, în lacrimi

Kevin De Bruyne s-a accidentat imediat după ce a marcat în Napoli – Inter! Starul belgian, în lacrimi

Publicat: 25 octombrie 2025, 19:55

Comentarii
Kevin De Bruyne s-a accidentat imediat după ce a marcat în Napoli – Inter! Starul belgian, în lacrimi

Kevin De Bruyne, imediat după accidentarea din Napoli - Inter / Captură Digi Sport

Kevin De Bruyne a deschis scorul în Napoli – Inter după 33 de minute de joc. Starul belgian a marcat din penalty-ul provocat de Mkhitaryan, dar a fost nevoit să părăsească imediat terenul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imediat după ce a înscris în poarta echipei lui Cristi Chivu, Kevin De Bruyne a dus mâna la coapsa dreaptă şi nu s-a bucurat alături de colegii săi.

Kevin De Bruyne, accidentare incredibilă în Napoli – Inter

Timp de câteva secunde, fostul mijlocaş de la Manchester City a rămas blocat pe teren, în timp ce privea îngrijorat către banca de rezerve a napoletanilor. În tot acest timp şi ceilalţi jucători de la Napoli încercau să îl consoleze pe belgian.

Cu greu, Kevin De Bruyne a părăsit terenul, ajutat de staff-ul medical al campioanei Italiei. Chiar şi ajutat, De Bruyne nu putea să păşească şi i-a luat minute bune pentru a ajunge la vestiare.

În cele din urmă, în minutul 37, Antonio Conte l-a trimis pe Mathias Olivera, în locul lui Kevin De Bruyne.

Reclamă
Reclamă

Belgianul nu a fost singurul jucător care s-a accidentat în careul lui Inter la meciul de pe Stadio Diego Armando Maradona. Mkhitaryan, jucătorul care a comis penalty-ul, nu a mai putut continua după această fază. Cristi Chivu a fost nevoit să îl scoată de pe teren şi l-a introdus pe Zielinski.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați
Observator
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
Fanatik.ro
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
22:00
LIVE TEXTCFR Cluj – Farul 0-2. Avantaj pentru constănțeni după primele 45 de minute
21:59
Cristi Chivu, criticat după Napoli – Inter 3-1: “E un defect”. Nici arbitrul nu a scăpat: “Scandalos”
21:30
VIDEOCalificările Marelui Premiu al Mexicului LIVE VIDEO (23:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Norris, cel mai rapid în FP3
21:22
VideoJurnal Antena Sport | Judo pentru toţi copiii
21:19
VideoJurnal Antena Sport | Ilie Năstase face galerie la hochei
21:16
VideoJurnal Antena Sport | De ziua ei, Armata s-a lăudat cu cele mai preţioase trofee din fotbalul românesc
Vezi toate știrile
1 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 2 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 3 Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut” 4 Zeljko Kopic a spus motivul pentru care i-a schimbat pe Cătălin Cîrjan şi Alex Musi în meciul cu FC Argeş! 5 Ce au scris spaniolii despre Ionuţ Radu, după ce Celta Vigo a învins-o pe Nice în Europa League 6 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene