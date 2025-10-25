Kevin De Bruyne s-a accidentat imediat după ce a marcat în Napoli - Inter! Starul belgian, în lacrimi - Antena Sport

Kevin De Bruyne a deschis scorul în Napoli – Inter după 33 de minute de joc. Starul belgian a marcat din penalty-ul provocat de Mkhitaryan, dar a fost nevoit să părăsească imediat terenul.

Imediat după ce a înscris în poarta echipei lui Cristi Chivu, Kevin De Bruyne a dus mâna la coapsa dreaptă şi nu s-a bucurat alături de colegii săi.

Kevin De Bruyne, accidentare incredibilă în Napoli – Inter

Timp de câteva secunde, fostul mijlocaş de la Manchester City a rămas blocat pe teren, în timp ce privea îngrijorat către banca de rezerve a napoletanilor. În tot acest timp şi ceilalţi jucători de la Napoli încercau să îl consoleze pe belgian.

Cu greu, Kevin De Bruyne a părăsit terenul, ajutat de staff-ul medical al campioanei Italiei. Chiar şi ajutat, De Bruyne nu putea să păşească şi i-a luat minute bune pentru a ajunge la vestiare.

În cele din urmă, în minutul 37, Antonio Conte l-a trimis pe Mathias Olivera, în locul lui Kevin De Bruyne.