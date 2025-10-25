Kevin De Bruyne s-a accidentat imediat după ce a marcat în Napoli - Inter! Starul belgian, în lacrimi - Antena Sport

Kevin De Bruyne a deschis scorul în Napoli – Inter după 33 de minute de joc. Starul belgian a marcat din penalty-ul provocat de Mkhitaryan, dar a fost nevoit să părăsească imediat terenul.
Imediat după ce a înscris în poarta echipei lui Cristi Chivu, Kevin De Bruyne a dus mâna la coapsa dreaptă şi nu s-a bucurat alături de colegii săi.
Kevin De Bruyne, accidentare incredibilă în Napoli – Inter
Timp de câteva secunde, fostul mijlocaş de la Manchester City a rămas blocat pe teren, în timp ce privea îngrijorat către banca de rezerve a napoletanilor. În tot acest timp şi ceilalţi jucători de la Napoli încercau să îl consoleze pe belgian.
Cu greu, Kevin De Bruyne a părăsit terenul, ajutat de staff-ul medical al campioanei Italiei. Chiar şi ajutat, De Bruyne nu putea să păşească şi i-a luat minute bune pentru a ajunge la vestiare.
În cele din urmă, în minutul 37, Antonio Conte l-a trimis pe Mathias Olivera, în locul lui Kevin De Bruyne.
Belgianul nu a fost singurul jucător care s-a accidentat în careul lui Inter la meciul de pe Stadio Diego Armando Maradona. Mkhitaryan, jucătorul care a comis penalty-ul, nu a mai putut continua după această fază. Cristi Chivu a fost nevoit să îl scoată de pe teren şi l-a introdus pe Zielinski.
