Lovitură importantă pentru Dan Șucu! Fotbalistul de 14 milioane de euro a semnat - Antena Sport

Genoa nu are un start de sezon strălucit în Italia, dar echipa antrenată de Patrick Vieira forțează primul succes din actuala ediție de Serie A, luni pe terenul celor de la Como. Mai mult decât atât, clubul a primit o veste importantă.
Evaluat de specialiștii de la Transfermarkt la 14 milioane de euro, mexicanul Johan Vasquez și-a prelungit contractul cu Genoa și va rămâne la echipă până în vara anului 2028.
Starul lui Dan Șucu și-a prelungit contractul cu Genoa
Cu o înfrângere și un rezultat de egalitate după primele două etape de Serie A, Genoa primește vești bune din rândul jucătorilor. Johan Vasquez a fost convins de Dan Șucu să își prelungească înțelegerea cu „grifonii”.
Fotbalistul cu 36 de selecții în naționala Mexicului a semnat un nou contract cu formația antrenată de Patrick Veira, noul acord fiind valabil până în vara anului 2028.
„Genova CFC informează că a prelungit acordul cu Johan Vasquez până la 30 iunie 2028. Fotbalistul mexican a adunat 108 apariții și 6 plase într-un tricou rossoblu. Zidul rămâne aici!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.
Johan Vasquez, al doilea cel mai valoros jucător de la Genoa
Împrumutat pentru câteva luni de la UNAM Pumas, Johan Vasquez i-a convins pe oficialii de la Genoa că merită investită suma de 3,5 milioane de euro, cât s-a achitat în schimbul acestuia în martie 2022.
De atunci, el a mai fost împrumutat tot la echipa din Mexic, dar și la Cremonese. În timp, acesta a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, fiind titular incontestabil în apărarea „grifonilor”. El poate juca atât fundaș central, cât și fundaș stânga.
