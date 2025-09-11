Lovitură importantă pentru Dan Șucu! Fotbalistul de 14 milioane de euro a semnat - Antena Sport

Genoa nu are un start de sezon strălucit în Italia, dar echipa antrenată de Patrick Vieira forțează primul succes din actuala ediție de Serie A, luni pe terenul celor de la Como. Mai mult decât atât, clubul a primit o veste importantă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Evaluat de specialiștii de la Transfermarkt la 14 milioane de euro, mexicanul Johan Vasquez și-a prelungit contractul cu Genoa și va rămâne la echipă până în vara anului 2028.

Starul lui Dan Șucu și-a prelungit contractul cu Genoa

Cu o înfrângere și un rezultat de egalitate după primele două etape de Serie A, Genoa primește vești bune din rândul jucătorilor. Johan Vasquez a fost convins de Dan Șucu să își prelungească înțelegerea cu „grifonii”.

Fotbalistul cu 36 de selecții în naționala Mexicului a semnat un nou contract cu formația antrenată de Patrick Veira, noul acord fiind valabil până în vara anului 2028.

„Genova CFC informează că a prelungit acordul cu Johan Vasquez până la 30 iunie 2028. Fotbalistul mexican a adunat 108 apariții și 6 plase într-un tricou rossoblu. Zidul rămâne aici!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.