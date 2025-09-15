Luka Modric a scris istorie în Serie A, după ce a marcat primul gol la AC Milan. Borna uriaşă stabilită - Antena Sport

Luka Modric a scris istorie în Serie A, după ce a marcat primul gol la AC Milan. Starul croat ajuns la 40 de ani le-a adus victoria “diavolilor” în partida cu Bologna, încheiată cu scorul de 1-0, în etapa a treia de campionat.

Luka Modric a reuşit să marcheze în minutul 61 al partidei disputate pe San Siro. Croatul a devenit astfel cel mai în vârstă mijlocaş care reuşeşte să înscrie în Serie A, conform specialiştilor de la Opta.

Luka Modric a marcat primul gol la AC Milan la vârsta de 40 de ani şi 5 zile, el depăşind borna stabilită de Nils Liedholm, care reuşea să marcheze la 38 de ani şi 169 de zile, tot pentru “diavoli”.

Luka Modric a devenit al şaselea cel mai în vârstă marcator din Serie A, depăşindu-l astfel pe Francesco Totti. Legenda celor de la AS Roma reuşea să marcheze ultimul său gol la vârsta de 39 de ani şi 364 de zile.

“Recordul” la capitolul cel mai în vârstă marcator din istoria Serie A este deţinut de Zlatan Ibrahimovic, care reuşea să marcheze ultimul gol la vârsta de 41 de ani şi 166 de zile. Pe locul secund se află Alessandro Costacurta, care puncta la 41 de ani şi 25 de zile.