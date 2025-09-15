Luka Modric a scris istorie în Serie A, după ce a marcat primul gol la AC Milan. Borna uriaşă stabilită - Antena Sport

Închide meniul
Luka Modric a scris istorie în Serie A, după ce a marcat primul gol la AC Milan. Borna uriaşă stabilită

Publicat: 15 septembrie 2025, 8:59

Luka Modric, bucurie după primul gol marcat la AC Milan/ Profimedia

Luka Modric a scris istorie în Serie A, după ce a marcat primul gol la AC Milan. Starul croat ajuns la 40 de ani le-a adus victoria “diavolilor” în partida cu Bologna, încheiată cu scorul de 1-0, în etapa a treia de campionat.

Luka Modric a reuşit să marcheze în minutul 61 al partidei disputate pe San Siro. Croatul a devenit astfel cel mai în vârstă mijlocaş care reuşeşte să înscrie în Serie A, conform specialiştilor de la Opta.

Luka Modric a marcat primul gol la AC Milan la vârsta de 40 de ani şi 5 zile, el depăşind borna stabilită de Nils Liedholm, care reuşea să marcheze la 38 de ani şi 169 de zile, tot pentru “diavoli”.

Luka Modric a devenit al şaselea cel mai în vârstă marcator din Serie A, depăşindu-l astfel pe Francesco Totti. Legenda celor de la AS Roma reuşea să marcheze ultimul său gol la vârsta de 39 de ani şi 364 de zile.

“Recordul” la capitolul cel mai în vârstă marcator din istoria Serie A este deţinut de Zlatan Ibrahimovic, care reuşea să marcheze ultimul gol la vârsta de 41 de ani şi 166 de zile. Pe locul secund se află Alessandro Costacurta, care puncta la 41 de ani şi 25 de zile.

Modric a primit nota 8,4 din partea site-ului sofascore, şi a fost desemnat MVP-ul meciului, pentru a doua oară consecutiv. Echipa lui Massimiliano Allegri a câştigat, aşadar, cu Bologna, 1-0, şi a legat a doua victorie consecutivă în campionat, unde, cu 6 puncte, ocupă locul cinci.

1 UPDATEMirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul! Medicii au intervenit imediat 2 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult” 3 “Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie” 4 Carlo Ancelotti a numit singura echipă de club pe care ar mai antrena-o 5 VideoIanis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român 6 Gigi Becali și-a „mitraliat” echipa după 1-1 cu Csikszereda: „Jucătorii în care îmi puneam baza nu mai fac nimic”
