Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus - Inter 4-3. Italienii au dat verdictul - Antena Sport

Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul

Alex Ioniță Publicat: 13 septembrie 2025, 21:24

Italienii l-au analizat pe Cristi Chivu și au venit cu o notă pentru antrenorul român, după „thrillerul” Juventus – Inter 4-3. A fost primul mare derby în Serie A pentru tehnicianul clubului din Milano.

Juventus s-a impus în fața lui Inter grație unui gol marcat în prelungiri, de Adzic. A fost al 2-lea eșec la rând pentru echipa lui Cristi Chivu, în campionatul italian. În etapa precedentă, Inter a fost învinsă de Udinese, cu scorul de 1-2.

Ce notă a primit Cristi Chivu după Juventus – Inter 4-3

Italienii de la tuttomercatoweb.com i-au oferit nota 5,5 lui Cristi Chivu. Totuși, aceștia au specificat că echipa românului nu merita, cel mai probabil, să piardă duelul de la Torino.

„Examenul din derby este unul extrem de important, așa că poate de aceea a decis să se bazeze pe jucătorii care au fost certitudini în mandatul lui Inzaghi, cu excepția lui Akanji.

Chivu a luat de ‘coarne’ un meci nebun, nu a cedat și a intervenit cu schimbări, chiar a unor oameni cu greutate, precum Barella și Lautaro, dar, în final, se vede învins. Chiar dacă, probabil, nu a meritat să piardă”, au notat italienii.

