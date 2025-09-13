"Nu știu dacă meritam". Cristi Chivu, compătimit după "thriller"-ul dintre Juventus și Inter - Antena Sport

Închide meniul
“Nu știu dacă meritam”. Cristi Chivu, compătimit după “thriller”-ul dintre Juventus și Inter

Andrei Nicolae Publicat: 13 septembrie 2025, 22:03

Nu știu dacă meritam. Cristi Chivu, compătimit după thriller-ul dintre Juventus și Inter

Igor Tudor și Cristi Chivu, în timpul meciului Juventus - Inter / Profimedia

Juventus și Inter Milano au oferit un derby în adevăratul sens al cuvântului, iar torinezii s-au impus cu 4-3 cu un gol marcat în prelungiri de Khephren Thuram. După meci, Igor Tudor, antrenorul “bătrânei doamne”, s-a arătat extrem de fericit, însă a menționat că un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil la cum s-a jucat pe Allianz Stadium

Pentru Cristi Chivu, aceasta este a doua înfrângere în trei meciuri în campionat pe banca lui Inter, după ce a suferit un eșec și în fața lui Udinese în runda a doua.

Igor Tudor: “Ăsta e fotbalul”

După meciul dintre Juventus și Inter, care a fost plin de dramatism și de răsturnări de scor, Igor Tudor a acordat o declarație pentru presa italiană. Managerul croat și-a lăudat jucătorii pentru prestația oferită, deși a recunoscut că echipa sa nu merita neapărat să se impună pe teren propriu.

E atât de multă fericire. A fost un meci nebun, ciudat, unic, iar la sfârșit e atât de multă fericire, pentru că nu a fost ușor. Băieții au jucat bine, sunt fericit pentru ei.

În aceste meciuri, totul se resetează. Inter are calitate de clasă mondială, iar noi nu am jucat atât de bine pe cât puteam. Nu știu dacă meritam victoria, poate un egal ar fi fost mai corect, dar ăsta e fotbalul“, a spus Tudor, potrivit gazzetta.it.

