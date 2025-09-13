Record absolut în Juventus - Inter 4-3! Ce performanță a stabilit Vasilije Adžić - Antena Sport

Închide meniul
Record absolut în Juventus – Inter 4-3! Ce performanță a stabilit Vasilije Adžić

Daniel Işvanca Publicat: 13 septembrie 2025, 21:37

Vasilije Adžić în Juventus - Inter 4-3 / Getty Images)

Juventus și Inter au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri văzute în ultimele sezoane de Serie A. Gruparea antrenată de Igor Tudor a dat lovitura de grație în primul minut de prelungire, printr-un puști de doar 19 ani.

Muntenegreanul Vasilije Adžić a fost erou pentru „Bătrâna Doamnă” și a adus trei puncte mari în acest start de sezon din Italia. Performanța reușită de acesta este, de asemenea, remarcabilă.

S-a scris istorie în Juventus – Inter 4-3

7,2 milioane de euro a plătit Juventus anul trecut pentru a-l transfera pe muntenegreanul Vasilije Adžić. Fotbalistul de 19 ani a intrat în premieră în acest sezon pe teren, fiind introdus de Igor Tudor chiar în disputa cu rivala Inter.

Acesta l-a înlocuit pe Manuel Locatelli în minutul 73 și a marcat golul prin care Juventus și-a trecut în cont o nouă victorie în actuala ediție de campionat.

Prin reușita sa, Vasilije Adžić este cel mai tânăr stranier din istorie care marchează într-un derby dintre Juventus Torino și Inter. A reușit asta la vârsta de 19 ani și 124 de zile.

Italienii au dat verdictul în cazul lui Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3

Italienii au analizat deciziile luate de Cristi Chivu în derby-ul de sâmbătă cu Juventus. Presa a scris că antrenorul român a mizat mai mult pe jucătorii cu care a „defilat” Simone Inzaghi.

„Examenul din derby este unul extrem de important, așa că poate de aceea a decis să se bazeze pe jucătorii care au fost certitudini în mandatul lui Inzaghi, cu excepția lui Akanji.

"Mamă, curge sânge din ei". Filmul măcelului din Craiova. Bătaia ar fi pornit de la o fată promisă
Chivu a luat de ‘coarne’ un meci nebun, nu a cedat și a intervenit cu schimbări, chiar a unor oameni cu greutate, precum Barella și Lautaro, dar, în final, se vede învins. Chiar dacă, probabil, nu a meritat să piardă”, au notat italienii.

