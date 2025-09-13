Record absolut în Juventus - Inter 4-3! Ce performanță a stabilit Vasilije Adžić - Antena Sport

Juventus și Inter au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri văzute în ultimele sezoane de Serie A. Gruparea antrenată de Igor Tudor a dat lovitura de grație în primul minut de prelungire, printr-un puști de doar 19 ani.
Muntenegreanul Vasilije Adžić a fost erou pentru „Bătrâna Doamnă” și a adus trei puncte mari în acest start de sezon din Italia. Performanța reușită de acesta este, de asemenea, remarcabilă.
S-a scris istorie în Juventus – Inter 4-3
7,2 milioane de euro a plătit Juventus anul trecut pentru a-l transfera pe muntenegreanul Vasilije Adžić. Fotbalistul de 19 ani a intrat în premieră în acest sezon pe teren, fiind introdus de Igor Tudor chiar în disputa cu rivala Inter.
Acesta l-a înlocuit pe Manuel Locatelli în minutul 73 și a marcat golul prin care Juventus și-a trecut în cont o nouă victorie în actuala ediție de campionat.
Prin reușita sa, Vasilije Adžić este cel mai tânăr stranier din istorie care marchează într-un derby dintre Juventus Torino și Inter. A reușit asta la vârsta de 19 ani și 124 de zile.
Italienii au dat verdictul în cazul lui Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3
Italienii au analizat deciziile luate de Cristi Chivu în derby-ul de sâmbătă cu Juventus. Presa a scris că antrenorul român a mizat mai mult pe jucătorii cu care a „defilat” Simone Inzaghi.
„Examenul din derby este unul extrem de important, așa că poate de aceea a decis să se bazeze pe jucătorii care au fost certitudini în mandatul lui Inzaghi, cu excepția lui Akanji.
Chivu a luat de ‘coarne’ un meci nebun, nu a cedat și a intervenit cu schimbări, chiar a unor oameni cu greutate, precum Barella și Lautaro, dar, în final, se vede învins. Chiar dacă, probabil, nu a meritat să piardă”, au notat italienii.
