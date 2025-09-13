Record absolut în Juventus - Inter 4-3! Ce performanță a stabilit Vasilije Adžić - Antena Sport

Juventus și Inter au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri văzute în ultimele sezoane de Serie A. Gruparea antrenată de Igor Tudor a dat lovitura de grație în primul minut de prelungire, printr-un puști de doar 19 ani.

Muntenegreanul Vasilije Adžić a fost erou pentru „Bătrâna Doamnă” și a adus trei puncte mari în acest start de sezon din Italia. Performanța reușită de acesta este, de asemenea, remarcabilă.

S-a scris istorie în Juventus – Inter 4-3

7,2 milioane de euro a plătit Juventus anul trecut pentru a-l transfera pe muntenegreanul Vasilije Adžić. Fotbalistul de 19 ani a intrat în premieră în acest sezon pe teren, fiind introdus de Igor Tudor chiar în disputa cu rivala Inter.

Acesta l-a înlocuit pe Manuel Locatelli în minutul 73 și a marcat golul prin care Juventus și-a trecut în cont o nouă victorie în actuala ediție de campionat.

Prin reușita sa, Vasilije Adžić este cel mai tânăr stranier din istorie care marchează într-un derby dintre Juventus Torino și Inter. A reușit asta la vârsta de 19 ani și 124 de zile.