”Bobo” Vieri, fermecat de noua față a Interului cu Chivu pe bancă: „Îi lipseau obrăznicia și agresivitatea” - Antena Sport

”Bobo” Vieri, fermecat de noua față a Interului cu Chivu pe bancă: „Îi lipseau obrăznicia și agresivitatea”

Daniel Işvanca Publicat: 6 octombrie 2025, 18:03

Cristian Chivu / Getty Images

Cristi Chivu a reușit să găsească echilibrul la Inter, iar după un start mai modest de sezon a condus echipa către o serie de cinci victorii consecutive în toate competițiile.

Influența fostului mare fotbalist al ”nerazzurilor” a fost remarcată și de legendarul Christian Vieri, care s-a declarat încântat de felul în care joacă echipa Interului în acest sezon.

Christian Vieri laudă conducerea Interului pentru că a mizat pe Cristi Chivu

După un început de sezon mai greu, Cristi Chivu a reușit să redreseze corabia la Inter. Vicecampioana Italiei a ajuns la cinci victorii consecutive în toate competițiile, iar jocul oferă mari speranțe suporterilor ”nerazzurilor”.

Christian Vieri, fostul mare atacant italian, a vorbit în presă despre plusurile aduse de Cristi Chivu în jocul Interului, ba chiar a lăudat conducerea pentru decizia de a miza pe un antrenor tânăr și lipsit de experiență la nivel de seniori.

L-a luat pe Manuel Akanji, cel mai bun fundaș disponibil pe piață. Apoi au venit Sucic și Bonny. Inter a avut o campanie de transferuri grozavă. Nimeni în Italia nu joacă precum Inter. Își creează multe ocazii și toată lumea marchează. Federico Dimarco are niște centrări care mă fac să o iau razna. I-am spus și lui personal, mă înnebunește. De asta îl las să îmi poarte numărul 32.

Interului îi lipseau obrăznicia și agresivitatea, iar noul antrenor a reușit să le aducă. Directorii au făcut foarte bine că au riscat cu un antrenor tânăr și fără experiență. Când am zis că Inter are cel mai bun lot, m-au acuzat că sunt interist. Dar, chiar și când Inter va pierde, nu mă voi răzgândi. Nimeni nu joacă precum Inter, o echipă ofensivă în care marchează și fundașii, și mijlocașii, și atacanții.

Chiar dacă Inter nu va câștiga titlul sezonul ăsta și dacă va începe să piardă, potențialul ei rămâne zdrobitor. Nu-mi retrag cuvintele la prima înfrângere, cu siguranță”, a declarat Christian Vieri, potrivit fcinternews.it.

