”Bobo” Vieri, fermecat de noua față a Interului cu Chivu pe bancă: „Îi lipseau obrăznicia și agresivitatea” - Antena Sport

Cristi Chivu a reușit să găsească echilibrul la Inter, iar după un start mai modest de sezon a condus echipa către o serie de cinci victorii consecutive în toate competițiile.

Influența fostului mare fotbalist al ”nerazzurilor” a fost remarcată și de legendarul Christian Vieri, care s-a declarat încântat de felul în care joacă echipa Interului în acest sezon.

Christian Vieri laudă conducerea Interului pentru că a mizat pe Cristi Chivu

După un început de sezon mai greu, Cristi Chivu a reușit să redreseze corabia la Inter. Vicecampioana Italiei a ajuns la cinci victorii consecutive în toate competițiile, iar jocul oferă mari speranțe suporterilor ”nerazzurilor”.

Christian Vieri, fostul mare atacant italian, a vorbit în presă despre plusurile aduse de Cristi Chivu în jocul Interului, ba chiar a lăudat conducerea pentru decizia de a miza pe un antrenor tânăr și lipsit de experiență la nivel de seniori.

L-a luat pe Manuel Akanji, cel mai bun fundaș disponibil pe piață. Apoi au venit Sucic și Bonny. Inter a avut o campanie de transferuri grozavă. Nimeni în Italia nu joacă precum Inter. Își creează multe ocazii și toată lumea marchează. Federico Dimarco are niște centrări care mă fac să o iau razna. I-am spus și lui personal, mă înnebunește. De asta îl las să îmi poarte numărul 32.