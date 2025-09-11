Walter Zenga, sfat important pentru Cristi Chivu. Ce i-a transmis înainte de Juventus - Inter - Antena Sport

Walter Zenga i-a dat un sfat important lui Cristi Chivu, după primele meciuri bifate pe banca lui Inter în Serie A. În prima rundă de campionat, nerazzurrii s-au impus cu un categoric 5-0 în duelul cu Torino, urmând ca în runda secundă, să fie învinşi de Udinese pe teren propriu, scor 1-2.

Walter Zenga, fost antrenor la FC Naţional, Steaua şi Dinamo, a vorbit despre Cristi Chivu şi i-a recomandat acestuia să-şi creeze propriul drum la Inter, fără să se ghideze după ce s-a întâmplat în mandatul predecesorului său, Simone Inzaghi.

Walter Zenga, sfat important pentru Cristi Chivu

Walter Zenga a oferit declaraţii despre Cristi Chivu înainte ca Inter să o înfrunte pe Juventus, în deplasare, în etapa a treia din Serie A. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 19:30.

“Când preiei o echipă, nu poți continua pe același drum vechi. Trebuie să depui propriul efort. Puneți propria amprentă, inovează dacă vrei să ai succes”, a declarat Walter Zenga, într-un interviu pentru La Reppublica, citat de tuttomercatoweb.com.

Cristi Chivu a bifat deja şase partide oficiale pe banca lui Inter, echipă pe care a preluat-o la începutul lunii iunie. Pe lângă cele două runde disputate deja în Serie A, românul a stat pe banca nerazzurrilor şi la Mondialul Cluburilor, italienii fiind eliminaţi în sferturi de Fluminense.