Walter Zenga, sfat important pentru Cristi Chivu. Ce i-a transmis înainte de Juventus - Inter - Antena Sport

Walter Zenga, sfat important pentru Cristi Chivu. Ce i-a transmis înainte de Juventus – Inter

Publicat: 11 septembrie 2025, 15:21

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Walter Zenga i-a dat un sfat important lui Cristi Chivu, după primele meciuri bifate pe banca lui Inter în Serie A. În prima rundă de campionat, nerazzurrii s-au impus cu un categoric 5-0 în duelul cu Torino, urmând ca în runda secundă, să fie învinşi de Udinese pe teren propriu, scor 1-2.

Walter Zenga, fost antrenor la FC Naţional, Steaua şi Dinamo, a vorbit despre Cristi Chivu şi i-a recomandat acestuia să-şi creeze propriul drum la Inter, fără să se ghideze după ce s-a întâmplat în mandatul predecesorului său, Simone Inzaghi.

Walter Zenga a oferit declaraţii despre Cristi Chivu înainte ca Inter să o înfrunte pe Juventus, în deplasare, în etapa a treia din Serie A. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 19:30.

“Când preiei o echipă, nu poți continua pe același drum vechi. Trebuie să depui propriul efort. Puneți propria amprentă, inovează dacă vrei să ai succes”, a declarat Walter Zenga, într-un interviu pentru La Reppublica, citat de tuttomercatoweb.com.

Cristi Chivu a bifat deja şase partide oficiale pe banca lui Inter, echipă pe care a preluat-o la începutul lunii iunie. Pe lângă cele două runde disputate deja în Serie A, românul a stat pe banca nerazzurrilor şi la Mondialul Cluburilor, italienii fiind eliminaţi în sferturi de Fluminense.

Cristi Chivu, gata să își trimită în teren cea mai sonoră achiziție din mercato

Ziariștii de la Gazzetta dello Sport au prefațat partidele din etapa a treia din Serie A și au prezis care va fi primul 11 trimis în teren de fiecare antrenor. Când au ajuns la derby d’Italia, Juventus – Inter, oamenii de presă l-au inclus pe Manuel Akanji în echipa de start a lui Cristi Chivu.

Fundașul central din Elveția ar urma astfel să își facă debutul în echipa românului într-unul dintre cele mai importante meciuri al “nerazzurrilor” din startul de sezon. Akanji a venit în vară pe Meazza sub formă de împrumut de la Manchester City în schimbul sumei de 1 milion de euro.

