Răzvan Lucescu a spus ce s-a schimbat la PAOK, faţă de sezonul trecut. Echipa românului, victorii pe linie în Grecia - Antena Sport

Răzvan Lucescu a dezvăluit ce s-a schimbat la echipa lui, PAOK, faţă de sezonul trecut. Echipa antrenorului român a obţinut victorii pe linie în primele trei runde din Grecia, reuşind să o învingă în ultima etapă pe OFI Crete, scor 2-1.

Răzvan Lucescu a transmis că jucătorii lui sunt mult mai concentraţi în această stagiune, motiv pentru care el consideră că echipa sa este mult mai echilibrată.

Răzvan Lucescu a spus ce s-a schimbat la PAOK, faţă de sezonul trecut

Totuşi, Lucescu Jr a declarat şi faptul că PAOK a “tremurat” pentru succes în duelul cu OFI Crete. Antrenorul român consideră că elevii săi ar fi trebuit să marcheze şi golul trei, pentru a-şi face meciul mai uşor.

“Dacă am fi marcat al treilea gol, lucrurile ar fi fost mult mai ușor pentru noi. I-am dat speranță lui OFI, care a înscris și a presat.

Am jucat bine, inteligent și echilibrat. Sunt foarte mulțumit din acest punct de vedere, dar, repet, în același timp sunt puțin dezamăgit pentru că nu am reușit să ne facem meciul mai ușor și să obținem o victorie cu un scor mai mare. În afară de penalty-ul ratat, am avut și alte ocazii grozave.