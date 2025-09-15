Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răzvan Lucescu a spus ce s-a schimbat la PAOK, faţă de sezonul trecut. Echipa românului, victorii pe linie în Grecia - Antena Sport

Home | Fotbal | Superliga Greciei | Răzvan Lucescu a spus ce s-a schimbat la PAOK, faţă de sezonul trecut. Echipa românului, victorii pe linie în Grecia

Răzvan Lucescu a spus ce s-a schimbat la PAOK, faţă de sezonul trecut. Echipa românului, victorii pe linie în Grecia

Publicat: 15 septembrie 2025, 10:36

Comentarii
Răzvan Lucescu a spus ce s-a schimbat la PAOK, faţă de sezonul trecut. Echipa românului, victorii pe linie în Grecia

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia Images

Răzvan Lucescu a dezvăluit ce s-a schimbat la echipa lui, PAOK, faţă de sezonul trecut. Echipa antrenorului român a obţinut victorii pe linie în primele trei runde din Grecia, reuşind să o învingă în ultima etapă pe OFI Crete, scor 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Răzvan Lucescu a transmis că jucătorii lui sunt mult mai concentraţi în această stagiune, motiv pentru care el consideră că echipa sa este mult mai echilibrată.

Răzvan Lucescu a spus ce s-a schimbat la PAOK, faţă de sezonul trecut

Totuşi, Lucescu Jr a declarat şi faptul că PAOK a “tremurat” pentru succes în duelul cu OFI Crete. Antrenorul român consideră că elevii săi ar fi trebuit să marcheze şi golul trei, pentru a-şi face meciul mai uşor.

“Dacă am fi marcat al treilea gol, lucrurile ar fi fost mult mai ușor pentru noi. I-am dat speranță lui OFI, care a înscris și a presat.

Am jucat bine, inteligent și echilibrat. Sunt foarte mulțumit din acest punct de vedere, dar, repet, în același timp sunt puțin dezamăgit pentru că nu am reușit să ne facem meciul mai ușor și să obținem o victorie cu un scor mai mare. În afară de penalty-ul ratat, am avut și alte ocazii grozave.

Reclamă
Reclamă

Diferența din acest sezon nu constă în organizarea defensivă foarte bună, ci în mintea tuturor celor care dau totul pentru echipă. Când ai concentrare în acest proces, apare și echilibrul, în toate compartimentele”, a declarat Răzvan Lucescu, după OFI Crete – PAOK 1-2.

PAOK a obţinut victorii cu AEL Larissa şi Atromitos, ambele cu 1-0, în primele două runde din Grecia. Formaţia lui Răzvan Lucescu ocupă locul trei, fiind la egalitate cu rivalele Olympiacos şi AEK Atena, care de asemenea au punctaj maxim după trei etape disputate.

Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplăSalariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Observator
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
12:18
Gigi Becali, sfat pentru finul Mirel Rădoi, după ce antrenorul a fost găsit întins pe jos: “Nu merită să-ţi pierzi sănătatea”
12:11
Gigi Becali pregăteşte schimbări radicale în primul 11 al FCSB-ului. Titularii care sunt OUT: “Altă formulă”
11:54
Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”
11:19
Schimbarea pregătită de Cristi Chivu la Inter, pentru primul meci din Champions League. Titularul care e OUT
10:46
Victor Piţurcă ştie ce trebuie să facă CSA Steaua pentru a juca în Liga 1. Planul “secret” al roş-albaştrilor
10:16
Gigi Becali a remarcat un singur jucător de la FCSB, după remiza cu Csikszereda: “Doar el ţine echipa”
Vezi toate știrile
1 UPDATEMirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul! Medicii au intervenit imediat 2 “Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie” 3 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult” 4 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 5 Carlo Ancelotti a numit singura echipă de club pe care ar mai antrena-o 6 VideoIanis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena