Antrenorul lui David Popovici, avertisment după dezastrul lui Pan Zhanle de la Mondiale: "Cred că asta va fi şi cu el" - Antena Sport

Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici, a vorbit despre situaţia prin care a trecut Pan Zhanle la Campionatele Mondiale de la Singapore şi a făcut o paralelă cu momentele grele trăite de românul de 20 de ani la Fukuoka, în 2023, atunci când a terminat pe locul 4 proba de 200 liber și pe 6 cea de 100 m liber.

Acum, favoritul de pe foaie înaintea competiţiei, Pan, nu a prins niciuna dintre finalele de 100 şi 200 metri liber. Rădulescu a oferit explicaţii despre eşecul chinezului, concluzia fiind că asiaticul îşi poate reveni, aşa cum a făcut-o şi David după Fukuoka, devenind acum dublu campion mondial la 100 şi 200 m liber.

Antrenorul lui David Popovici, avertisment după dezastrul lui Pan Zhanle

“Cred că s-a întâmplat același lucru ca pentru mulți dintre ei. Eu îl privesc și din perspectiva sportivului sau al tânărului, până la urmă și Pan are 20 de ani. Te duci în februarie, în primul schimb de ștafetă, bați recordul mondial, ești luat absolut ca din oală, după care înoți proba efectiv, o câștigi, după care vin Jocurile Olimpice, înoți cât de cât în 4×100 m liber, faci 200, aproape ratezi semifinala la 100 liber, o prinzi ultimul și în finală câștigi la o secundă diferență.

Și bați recordul mondial cu aproape jumătate de secundă. Și după aceea vine ștafeta pe care, alături de echipă, o câștigi. Și după aceea vine, ce să vezi, un pic de vacanță și Jocurile Asiei, Campionatul chinez în bazin scurt, Cupa Mondială, la care câștigi proba de 800 m liber și tot așa. Eu îl înțeleg, nu e ușor să te montezi continuu, să fii la foc continuu, dar sunt sigur că o să revină.

Are poate și un kilogram-două în plus, are poate și un pic așa de oboseală psihică. Pentru noi, de fiecare dată când am avut, hai să spunem, un eșec sau un pas înapoi, asta ne-a aruncat înainte. Și cred că același lucru o să fie și pentru el”, a spus Adrian Rădulescu, citat de gsp.ro.