David Popovici, după ce a intrat în istorie: "Mă bucur că nu am doborât recordul mondial. Să am pentru ce să mai trag" - Antena Sport

David Popovici a devenit campion mondial la 100 de metri liber şi a obţinut un timp uriaş, 46,51, fiind la doar 11 sutimi de recordul mondial deţinut încă de Pan Zhanle.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a cucerit a doua medalie de aur la Campionatele Mondiale de la Singapore, după cea de la 200 de metri liber, David Popovici a anunţat că se bucură că nu a depăşit recordul chinezului, 46:40.

David Popovici: “Mă bucur că nu am doborât recordul mondial”

“Foarte bine că nu l-am făcut acum, sincer, că dacă-l făceam ar fi fost un salt prea mare. În felul ăsta am în continuare ceva pentru care să trag. Mă bucur sincer că nu l-am făcut acum.

În continuare nu mi se pare imposibil, ca dovadă m-am apropiat atât de mult, la 11 sutimi. Nu mă grăbesc nicăieri, mai avem o grămadă până la Los Angeles.

Am încercat să mă gândesc cât mai puțin la medalii, cum fac de obicei. Cred că am fost un pic mai pesimist în general în perioada de dinaintea concursului ăsta față de celelalte, dar încă o dată mi-am dovedit că sunt mai bun decât cred uneori și nu am de ce să nu am încredere în mine. Cred că este ceva omenesc”, a spus Popovici, după ce a devenit dublu campion mondial, potrivit gsp.ro.