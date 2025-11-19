"Manipulatori fără scrupule". Camelia Voinea, apărată după apariția imaginilor abuzului la adresa Sabrinei - Antena Sport

Lumea gimnasticii este lovită de un nou scandal, după ce în urmă cu o zi au fost făcute publice câteva filmări în care sunt surprinse momente în care Camelia Voinea își agresează verbal fiica, pe Sabrina Voinea. În urmă cu puțin timp, clubul de care aparțin sportiva și mama ei, CSM Constanța, a venit cu un comunicat de presă prin care a acuzat presa de linșat mediatic în urma apariției acestui caz.

Gimnastica din România este marcată de un nou scandal care le are în prim-plan pe Camelia Voinea din postura de agresoare și Sabrina din cea de victimă. Golazo.ro a publicat imagini de acum câțiva ani în care fosta sportivă îi vorbea fiicei sale folosind un limbaj extrem de dur, în momente în care ea plângea și o ruga pe mama ei să o lase să se oprească din a exersa.

Reacția celor de la CSM Contanța, după apariția imaginilor cu Sabrina și Camelia Voinea

CSM Constanța, clubul la care sunt legitimate Sabrina și Camelia Voinea din 2022, a venit cu o replică în urma apariției videoclipurilor respective și a catalogat ce se întâmplă drept ceva ce “pune într-o umbră rece gimnastica“. Clubul a acuzat modul în care au fost realizate filmările respective și a catalogat ce se întâmplă drept un exercițiu de manipulare. În plus, constănțenii au punctat că ambele au avut un comportament ireproșabil.

“Clubul Sportiv Municipal Constanța este alături de campioanele Camelia și Sabrina Voinea, supuse unui nedrept linșaj mediatic bazat, mai nou, pe filmări cu o vechime de cel puțin zece ani. Din păcate, atacul declanșat «ca la un semn» după revenirea de la Campionatele Mondiale de la Jakarta pune într-o umbră rece gimnastica românească al cărei parcurs internațional redevenise ascendent și datorită performanțelor obținute de cuplul Camelia și Sabrina Voinea.

În privința imaginilor care au făcut înconjurul opiniei publice, acestea denotă o tehnică securistă de înregistrare pe ascuns, trunchiere și utilizare a materialului în funcție de interesele deținătorului, în cazul de față, după zece ani.