Luka Doncic, primul triple double al sezonului, pentru LA Lakers - Antena Sport

Luka Doncic, primul triple double al sezonului, pentru LA Lakers

Publicat: 3 noiembrie 2025, 13:37

Luka Doncic, în timpul unui meci - Profimedia Images

Luka Doncic a semnat duminică prima sa “triplă dublă” din acest sezon, reuşind 29 de puncte, 11 recuperări şi 10 assist-uri în meciul câştigat de echipa sa, Los Angeles Lakers, cu scorul de 130-120, în faţa formaţiei Miami Heat, în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. 

După ce a reuşit 44 de puncte şi 12 recuperări în meciul de vineri cu Memphis Grizzlies (117-112), Doncic a condus-o din nou la victorie pe Lakers, lipsită în continuare de serviciile starului LeBron James, pe care o criză de sciatică l-a împiedicat să-şi facă deocamdată debutul în cel de-al 23-lea său sezon din NBA.

Ziua de duminică a consemnat şi primele înfrângeri din acest sezon pentru Chicago Bulls şi San Antonio Spurs, în meciurile cu New York Knicks (116-128), respectiv Phoenix Suns (118-130).

Campioana en titre a NBA, Oklahoma City Thunder, a rămas singura echipă neînvinsă, după ce a obţinut a şaptea sa victorie consecutivă, în partida de pe teren propriu cu New Orleans Pelicans, scor 137-106.

MVP-ul sezonului trecut, canadianul Shai Gilgeous-Alexander, a fost autorul a 30 de puncte pentru Thunder în meciul de duminică.

