Salariile lui Rozier şi Billups au fost suspendate de NBA, după ce au fost arestaţi - Antena Sport

Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) a suspendat salariile jucătorului Terry Rozier (Miami Heat) şi antrenorului Chauncey Billups (Portland Trail Blazers), în aşteptarea rezultatelor anchetelor FBI privind arestările lor de săptămâna trecută, în două cazuri separate: jocuri de noroc ilegale şi, respectiv, jocuri de poker trucate, a relatat ESPN, miercuri, conform EFE.

Atât Rozier, cât şi Billups au fost înlăturaţi din echipele lor respective la doar câteva ore după ce cazurile lor au devenit publice.

Salariile lui Rozier şi Billups au fost suspendate de NBA, după ce au fost arestaţi

Asociaţia Jucătorilor NBA (NBPA) a precizat pentru ESPN, prin intermediul unui purtător de cuvânt, că intenţionează să conteste decizia, considerând-o o încălcare a prezumţiei de nevinovăţie.

”Deşi împărtăşim convingerea ligii că păstrarea integrităţii jocului este de o importanţă capitală, decizia de a-l înlătura pe Terry fără plată este contrară prezumţiei de nevinovăţie şi nu respectă termenii contractului colectiv de muncă. Intenţionăm să contestăm decizia prin canalele corespunzătoare’‘, a declarat purtătorul de cuvânt.

Rozier şi antrenorul echipei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, au fost arestaţi joia trecută de FBI în cadrul a două anchete separate legate de jocuri de noroc ilegale şi, respectiv, jocuri de poker organizate de mafie.