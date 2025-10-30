Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Salariile lui Rozier şi Billups au fost suspendate de NBA, după ce au fost arestaţi - Antena Sport

Home | NBA | Salariile lui Rozier şi Billups au fost suspendate de NBA, după ce au fost arestaţi

Salariile lui Rozier şi Billups au fost suspendate de NBA, după ce au fost arestaţi

Publicat: 30 octombrie 2025, 11:06

Comentarii
Salariile lui Rozier şi Billups au fost suspendate de NBA, după ce au fost arestaţi

Chauncey Billups, în timpul unui meci / Profimedia

Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) a suspendat salariile jucătorului Terry Rozier (Miami Heat) şi antrenorului Chauncey Billups (Portland Trail Blazers), în aşteptarea rezultatelor anchetelor FBI privind arestările lor de săptămâna trecută, în două cazuri separate: jocuri de noroc ilegale şi, respectiv, jocuri de poker trucate, a relatat ESPN, miercuri, conform EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atât Rozier, cât şi Billups au fost înlăturaţi din echipele lor respective la doar câteva ore după ce cazurile lor au devenit publice.

Salariile lui Rozier şi Billups au fost suspendate de NBA, după ce au fost arestaţi

Asociaţia Jucătorilor NBA (NBPA) a precizat pentru ESPN, prin intermediul unui purtător de cuvânt, că intenţionează să conteste decizia, considerând-o o încălcare a prezumţiei de nevinovăţie.

”Deşi împărtăşim convingerea ligii că păstrarea integrităţii jocului este de o importanţă capitală, decizia de a-l înlătura pe Terry fără plată este contrară prezumţiei de nevinovăţie şi nu respectă termenii contractului colectiv de muncă. Intenţionăm să contestăm decizia prin canalele corespunzătoare’‘, a declarat purtătorul de cuvânt.

Rozier şi antrenorul echipei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, au fost arestaţi joia trecută de FBI în cadrul a două anchete separate legate de jocuri de noroc ilegale şi, respectiv, jocuri de poker organizate de mafie.

Reclamă
Reclamă

Jucătorul lui Heat a fost arestat în legătură cu o reţea ilegală de jocuri de noroc bazată pe informaţii privilegiate şi presupuse manipulări de meciuri. NBA anchetase anterior pariuri suspecte plasate pe Rozier în 2023, dar nu a găsit dovezi că ar fi încălcat regulile ligii.

Billups ar fi participat la jocuri de poker trucate organizate de mafie, în care au fost folosite dispozitive de înaltă tehnologie, cum ar fi camere cu raze X şi aparate de distribuit cărţi.

Comisarul NBA, Adam Silver, a declarat la o zi după arestări că este ”profund îngrijorat” de reţinerea celor două figuri din liga profesionistă de baschet.

CALCUL. Câți bani câștigi în plus la pensie dacă economisești 800 de lei pe lună timp de 10 aniCALCUL. Câți bani câștigi în plus la pensie dacă economisești 800 de lei pe lună timp de 10 ani
Reclamă

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a declarat că 34 de persoane au fost reţinute după ani de anchete în 11 state, anchete care au implicat zeci de milioane de dolari. Printre acestea se află şi fostul jucător şi antrenor secund al echipei Cleveland Cavaliers, Damon Jones.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Câștiga enorm până când AI-ul i-a luat jobul. Meseria modestă, dar bănoasă pe care o învață acum
Observator
Câștiga enorm până când AI-ul i-a luat jobul. Meseria modestă, dar bănoasă pe care o învață acum
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
11:51
Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB
11:42
Lionel Messi vrea mai multă libertate pentru cluburi în MLS! Propunerea starului argentinian: “Ar ajuta”
11:26
Continuă criza la echipa lui Dan Şucu! Fanii lui Genoa i-au cerut demisia lui Patrick Vieira: “Nu are sens”
11:25
“Nu poţi să driblezi un jucător de Liga a 2-a”. Jucătorul FCSB-ului, distrus după victoria cu Bistriţa din Cupa României
10:29
Răzvan Lucescu, în culmea fericirii după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive: “Avem mentalitatea perfectă”
10:26
Bayern Munchen, cel mai bun start din istorie! Bavarezii au stabilit un nou record incredibil
Vezi toate știrile
1 Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi” 2 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 3 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 4 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 5 Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut 6 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”