Salariile lui Rozier şi Billups au fost suspendate de NBA, după ce au fost arestaţi - Antena Sport

Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) a suspendat salariile jucătorului Terry Rozier (Miami Heat) şi antrenorului Chauncey Billups (Portland Trail Blazers), în aşteptarea rezultatelor anchetelor FBI privind arestările lor de săptămâna trecută, în două cazuri separate: jocuri de noroc ilegale şi, respectiv, jocuri de poker trucate, a relatat ESPN, miercuri, conform EFE.
Atât Rozier, cât şi Billups au fost înlăturaţi din echipele lor respective la doar câteva ore după ce cazurile lor au devenit publice.
Salariile lui Rozier şi Billups au fost suspendate de NBA, după ce au fost arestaţi
Asociaţia Jucătorilor NBA (NBPA) a precizat pentru ESPN, prin intermediul unui purtător de cuvânt, că intenţionează să conteste decizia, considerând-o o încălcare a prezumţiei de nevinovăţie.
”Deşi împărtăşim convingerea ligii că păstrarea integrităţii jocului este de o importanţă capitală, decizia de a-l înlătura pe Terry fără plată este contrară prezumţiei de nevinovăţie şi nu respectă termenii contractului colectiv de muncă. Intenţionăm să contestăm decizia prin canalele corespunzătoare’‘, a declarat purtătorul de cuvânt.
Rozier şi antrenorul echipei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, au fost arestaţi joia trecută de FBI în cadrul a două anchete separate legate de jocuri de noroc ilegale şi, respectiv, jocuri de poker organizate de mafie.
Jucătorul lui Heat a fost arestat în legătură cu o reţea ilegală de jocuri de noroc bazată pe informaţii privilegiate şi presupuse manipulări de meciuri. NBA anchetase anterior pariuri suspecte plasate pe Rozier în 2023, dar nu a găsit dovezi că ar fi încălcat regulile ligii.
Billups ar fi participat la jocuri de poker trucate organizate de mafie, în care au fost folosite dispozitive de înaltă tehnologie, cum ar fi camere cu raze X şi aparate de distribuit cărţi.
Comisarul NBA, Adam Silver, a declarat la o zi după arestări că este ”profund îngrijorat” de reţinerea celor două figuri din liga profesionistă de baschet.
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a declarat că 34 de persoane au fost reţinute după ani de anchete în 11 state, anchete care au implicat zeci de milioane de dolari. Printre acestea se află şi fostul jucător şi antrenor secund al echipei Cleveland Cavaliers, Damon Jones.
