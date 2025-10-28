Sidney Crosby, o nouă bornă impresionantă în NHL! Starul lui Pittsburgh Penguins ajuns la 1700 de puncte - Antena Sport

Sidney Crosby, căpitanul lui Pittsburgh Penguins, a devenit al nouălea jucător din istoria NHL care ajunge la 1700 de puncte. Canadianul de 38 de ani a marcat un gol şi a oferit două pase decisive în victoria lui Penguins de pe teren propriu cu St. Louis Blues, scor 6-3.
Ajuns la al 21-lea sezon în cea mai puternică ligă de hochei pe gheaţă din lume, Sidney Crosby este singurul jucător în activitate cu cel puţin 1700 de puncte.
Sidney Crosby a intrat pe gheaţă cu 1698 de puncte la meciul contra lui St. Louis. Mai întâi, în repriza a doua, el a pasat decisiv la golul lui Parker Wotherspoon, după care a atins borna 1700 în repriza a treia, când a pasat la golul lui Bryan Rust.
În cele din urmă, Sidney Crosby a stabilit scorul final, cu mai puţin de patru minute de joc. După ce a depăşit 1700 de puncte, canadianul s-a alăturat unui grup select de jucători.
Wayne Gretzky (2857), Jaromir Jagr (1921), Mark Messier (1887), Gordie Howe (1850), Ron Francis (1798), Marcel Dionne (1771), Steve Yzerman (1755) şi Mario Lemieux (1723) sunt ceilaţi jucători care au trecut de 1700 de puncte în NHL.
“Mă bucur să fiu alături de acei jucători, sunt jucători cu care am crescut. Nu m-am gândit niciodată că voi fi alături de ei sau măcar aproape de ei. E un lucru pentru care sunt recunoscător, să pot juca atâta timp şi să ajung alături de aceşti jucători”, a declarat Sidney Crosby, potrivit nhl.com.
Hocheiul din NHL în AntenaPLAY continuă. Sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 04:00, va avea loc meciul dintre Detroit Red Wings şi Anaheim Ducks.
