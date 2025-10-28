Sidney Crosby, o nouă bornă impresionantă în NHL! Starul lui Pittsburgh Penguins ajuns la 1700 de puncte - Antena Sport

Sidney Crosby, căpitanul lui Pittsburgh Penguins, a devenit al nouălea jucător din istoria NHL care ajunge la 1700 de puncte. Canadianul de 38 de ani a marcat un gol şi a oferit două pase decisive în victoria lui Penguins de pe teren propriu cu St. Louis Blues, scor 6-3.

Ajuns la al 21-lea sezon în cea mai puternică ligă de hochei pe gheaţă din lume, Sidney Crosby este singurul jucător în activitate cu cel puţin 1700 de puncte.

Sidney Crosby a intrat pe gheaţă cu 1698 de puncte la meciul contra lui St. Louis. Mai întâi, în repriza a doua, el a pasat decisiv la golul lui Parker Wotherspoon, după care a atins borna 1700 în repriza a treia, când a pasat la golul lui Bryan Rust.

În cele din urmă, Sidney Crosby a stabilit scorul final, cu mai puţin de patru minute de joc. După ce a depăşit 1700 de puncte, canadianul s-a alăturat unui grup select de jucători.

SIDNEY CROSBY BECOMES THE 9TH PLAYER IN NHL HISTORY TO REACH 1,700 POINTS ON THIS APPLE 🍎 pic.twitter.com/8nZWs4wp8c

— Spittin’ Chiclets (@spittinchiclets) October 28, 2025