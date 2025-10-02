Eduard Ionescu, învins la China Smash 2025 de Felix Lebrun, după cinci victorii spectaculoase - Antena Sport

Parcursul lui Eduard Ionescu la China Smash 2025 s-a încheiat după meciul în faţa medaliatului cu bronz olimpic în proba de simplu, francezul Felix Lebrun, live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După cinci victorii, în calificări şi pe tabloul principal, Eduard Ionescu (#4 mondial) a pierdut primul meci, joi dimineaţă.

Eduard Ionescu, eliminat de la China Smash 2025

Sportivul român l-a întâlnit pe Felix Lebrun (Franţa, 7 mondial) şi, deşi a încercat să-şi ridice nivelul în setul secund, nu a reuşit să reintre în ritmul meciului, cedând cu 0-3 (5-11, 7-11, 1-11).

Accesul printre primii 16 sportivi ai probei de simplu marchează cel mai bun rezultat al său într-o ediţie de WTT Grand Smash.

Traseul lui Eduard Ionescu la China Smash