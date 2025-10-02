Eduard Ionescu, învins la China Smash 2025 de Felix Lebrun, după cinci victorii spectaculoase - Antena Sport

Parcursul lui Eduard Ionescu la China Smash 2025 s-a încheiat după meciul în faţa medaliatului cu bronz olimpic în proba de simplu, francezul Felix Lebrun, live în AntenaPLAY.
După cinci victorii, în calificări şi pe tabloul principal, Eduard Ionescu (#4 mondial) a pierdut primul meci, joi dimineaţă.
Eduard Ionescu, eliminat de la China Smash 2025
Sportivul român l-a întâlnit pe Felix Lebrun (Franţa, 7 mondial) şi, deşi a încercat să-şi ridice nivelul în setul secund, nu a reuşit să reintre în ritmul meciului, cedând cu 0-3 (5-11, 7-11, 1-11).
Accesul printre primii 16 sportivi ai probei de simplu marchează cel mai bun rezultat al său într-o ediţie de WTT Grand Smash.
Traseul lui Eduard Ionescu la China Smash
- Alberto Mino (Ecuador) 3-0 (11-8, 11-8, 11-5)
- Martin Allegro (Belgia) 3-2 (5-11, 11-5, 11-7, 12-14, 11-9)
- Tiago Apolonia (Portugalia) 3-2 (11-2, 12-10, 7-11, 6-11, 11-9)
- Alexis Lebrun (Franţa) 3-1 (6-11, 11-9, 13-11, 11-9)
- Jonathan Groth (Danemarca) 3-0 (15-13, 11-3, 11-8)
- Felix Lebrun (Franţa) 0-3 (5-11, 7-11, 1-11)
