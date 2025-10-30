Eliza Samara - Hoi Kem Doo LIVE VIDEO (21:15, AntenaPLAY). Duel pentru sferturile de la WTT Champions Montpellier - Antena Sport

Eliza Samara o va întâlni în optimile de la WTT Champions Montpellier pe Hoi Kem Doo. Partida se va disputa joi, de la ora 21:15, şi va fi transmisă în exclusivitate în AntenaPLAY.

Eliza Samara caută o calificare în sferturi şi vine după una dintre cele mai mari victorii din ultimii ani. În primul tur, ea a învins-o pe Mima Ito. A fost un succes în decisiv după ce nipona de pe locul 9 mondial a condus cu 2-1 la seturi şi a avut şi 9-6 în decisiv.

Eliza Samara – Hoi Kem Doo, în optimile de la Montpellier

După acest succes, pentru veterana de 36 de ani vine al cincilea duel al carierei cu sportiva din Hong Kong. Fiecare dintre cele două sportive şi-a trecut în cont câte două victorii. Ultima întâlnire directă a avut loc în iunie 2024, la WTT Star Contender Ljubljana, unde Eliza s-a impus cu 3-1.

Tot în optimi va evolua şi Bernadette Szocs. Cea mai bună jucătoare a României o va întâlni pe Sabine Winter, tot joi, dar de la ora 20:05.

Bernadette Szocs a învins-o marţi pe Xingtong Chen, a treia jucătoare a lumii, cu 11-7, 12-10, 11-2. Acum, ea are şansa de a-şi lua revanşa în faţa lui Sabine Winter, după înfrângerea de la singura întâlnire directă dintre cele două, din luna august, din Suedia.