Eliza Samara - Minhyung Jee LIVE VIDEO (marţi, 14:20, AntenaPLAY). Duel în primul tur de la WTT Champions Frankfurt - Antena Sport

Eliza Samara se pregăteşte de debutul la WTT Champions Frankfurt, turneul cu premii totale de 500.000 de dolari la care va participa şi Bernadette Szocs şi care va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY.

Samara se va duela în primul tur cu Minhyung Jee, ocupanta locului 46 mondial. Va fi prima întâlnire directă dintre veteranele de 36, respectiv 38 de ani.

Eliza Samara – Minhyung Jee, în primul tur de la WTT Champions Frankfurt

Eliza Samara vine în Germania după una dintre cele mai importante victorii din ultimii ani. Campioana noastră a învins-o dramatic la Montpellier pe Mima Ito (numărul 9 mondial), cu 3-2, după ce a fost condusă în decisiv cu 6-9.

Din păcate, ea a fost învinsă apoi în optimi de Hoi Kem Doo, într-o partidă transmisă în exclusivitate în AntenaPLAY. Hoi Kem Doo s-a impus cu 11-2, 13-11, 13-11. Samara a fost foarte aproape să îşi adjudece măcar un set, dar nu a reuşit acest lucru.

De pe tabloul principal de la Frankfurt vor lipsi primele şase jucătoare din clasamentul mondial, cap de serie fiind Miwa Harimoto (7 mondial). Mima Ito, Hina Hayata, Satsuki Odo sau Shin Yubin sunt prezente în Germania.