Aryna Sabalenka, în semifinalele de la US Open 2025. Marketa Vondrousova s-a retras - Antena Sport

Aryna Sabalenka, în semifinalele de la US Open 2025. Marketa Vondrousova s-a retras

Publicat: 3 septembrie 2025, 12:29

Aryna Sabalenka, în timpul unui meci - Profimedia Images

Campioana en titre Aryna Sabalenka a ajuns în semifinalele US Open fără să joace, marţi seara, adversara sa din sferturile de finală, Marketa Vondrousova, retrăgându-se din cauza unei accidentări la genunchi, relatează AP.

„Am încercat din răsputeri să intru pe teren astăzi, dar în timpul încălzirii am simţit din nou durerea la genunchi şi, după consultarea medicului turneului, am decis să nu risc agravarea accidentării”, a declarat Vondrousova.

Sabalenka o va întâlni joi în semifinale pe Jessica Pegula, numărul 4 mondial. Este o reeditare a finalei de anul trecut de la Flushing Meadows, câştigată de Sabalenka în două seturi.

