A venit anunțul! Ce se întâmplă cu participarea lui Novak Djokovic la Turneul Campionilor - Antena Sport

Preşedintele Federaţiei italiene de tenis, Angelo Binaghi, a asigurat luni că sârbul Novak Djokovic, care nu a mai apărut în circuit de patru săptămâni, va juca la Turneul Campionilor de la Torino, în perioada 9-16 noiembrie, informează AFP.
“Avem confirmarea, Djokovic va fi la Torino“, a declarat el la postul de radio Rai Gr Parlamento.
Djokovic merge la Turneul Campionilor
După înfrângerea suferită în semifinala turneului Masters 1000 de la Shanghai împotriva monegascului Valentin Vacherot, pe 11 octombrie, Djokovic, în vârstă de 38 de ani, nu a jucat la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, care s-a încheiat duminică.
El urmează să revină în competiţie săptămâna aceasta, la Atena. Anul trecut, Djokovic nu a fost prezent la Turneul Campionilor, ce reuneşte cei mai buni opt jucători ai anului, turneu pe care l-a câştigat de şapte ori, record al competiţiei.
Italian Tennis Federation presidente says that Novak Djokovic WILL play the ATP Finals next week. https://t.co/Jt5jhG1iKq
— José Morgado (@josemorgado) November 3, 2025
Sârbul ocupă în prezent locul 4 în “Race” (clasamentul din care se califică primii 8 la Turneul Campionilor). Participarea sa, care a fost o vreme incertă, înseamnă că a mai rămas un singur loc pentru Finala ATP, loc care va reveni canadianului Felix Auger-Aliassime sau italianului Lorenzo Musetti, aflaţi pe locurile 8, respectiv, 9 în clasamentul anual.
Ei sunt despărţiţi de 160 de puncte. Musetti, care spre deosebire de Auger-Aliassime joacă săptămâna aceasta la Atena, îl poate depăşi pe canadian, finalist la Paris, câştigând turneul din Grecia, potrivit agerpres.ro.
- Jannik Sinner, campionul Mastersului de la Paris! Italianul revine pe locul 1 mondial
- Jannik Sinner şi Alexander Zverev, în semifinale la Paris! Cum arată careul de aşi
- Carlos Alcaraz, OUT la debut la Masters-ul de la Paris. Din martie nu i s-a mai întâmplat așa ceva ibericului
- Jannik Sinner a câștigat turneul de la Viena. Succes în trei seturi în finala cu Alexander Zverev
- Alexander Zverev și-a asigurat prezența la Turneul Campionilor. Calificare în semifinale la Basel