A venit anunțul! Ce se întâmplă cu participarea lui Novak Djokovic la Turneul Campionilor - Antena Sport

Preşedintele Federaţiei italiene de tenis, Angelo Binaghi, a asigurat luni că sârbul Novak Djokovic, care nu a mai apărut în circuit de patru săptămâni, va juca la Turneul Campionilor de la Torino, în perioada 9-16 noiembrie, informează AFP.

“Avem confirmarea, Djokovic va fi la Torino“, a declarat el la postul de radio Rai Gr Parlamento.

Djokovic merge la Turneul Campionilor

După înfrângerea suferită în semifinala turneului Masters 1000 de la Shanghai împotriva monegascului Valentin Vacherot, pe 11 octombrie, Djokovic, în vârstă de 38 de ani, nu a jucat la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, care s-a încheiat duminică.

El urmează să revină în competiţie săptămâna aceasta, la Atena. Anul trecut, Djokovic nu a fost prezent la Turneul Campionilor, ce reuneşte cei mai buni opt jucători ai anului, turneu pe care l-a câştigat de şapte ori, record al competiţiei.

Italian Tennis Federation presidente says that Novak Djokovic WILL play the ATP Finals next week. https://t.co/Jt5jhG1iKq

— José Morgado (@josemorgado) November 3, 2025