Carlos Alcaraz, victorie muncită cu Taylor Fritz la Turneul Campionilor. 2/2 victorii pentru liderul mondial - Antena Sport

Carlos Alcaraz, liderul ATP, a obţinut cea de-a doua victorie la Turneul Campionilor care are loc la Torino, competiţia de final de sezon din circuitul profesionist masculin de tenis (ATP) care reuneşte cei mai buni opt jucători, învingându-l marţi în trei seturi, 6-7 (2/7), 7-5, 6-3, pe americanul Taylor Fritz (6 ATP).

Spaniolul s-a impus după o partidă de aproape trei ore în care a reuşit nouă aşi şi a făcut două duble greşeli, americanul având nu mai puţin de 14 aşi şi comiţând tot două duble greşeli.

Carlos Alcaraz, a doua victorie la Torino

Meciul a avut loc în Grupa “Jimmy Connors” a competiţiei. Alcaraz câştigase şi meciul de debut în turneu, duminică, în faţa australianului Alex De Minaur (7 ATP), 7-6 (7/5), 6-2. Şi Fritz debutase cu o victorie, 6-3, 6-4, în faţa italianului Lorenzo Musetti (9 ATP).

Alcaraz d. Fritz 6-7 7-5 6-3 at ATP Finals in Turin

Incredible comeback from Carlos

2-0 in the Jimmy Connors Group

✅69th win of 2025

✅Won 54 of last 58 matches

✅15th top 10 won of 2025

If he wins his next match or reaches the final, he will end the year as the world #1

🇪🇸 pic.twitter.com/7c913KMJC1

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 11, 2025

Luni seara, se va disputa partida dintre Musetti şi De Minaur, potrivit agerpres.ro.