Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Carlos Alcaraz, victorie muncită cu Taylor Fritz la Turneul Campionilor. 2/2 victorii pentru liderul mondial - Antena Sport

Home | Tenis | ATP | Carlos Alcaraz, victorie muncită cu Taylor Fritz la Turneul Campionilor. 2/2 victorii pentru liderul mondial

Carlos Alcaraz, victorie muncită cu Taylor Fritz la Turneul Campionilor. 2/2 victorii pentru liderul mondial

Andrei Nicolae Publicat: 11 noiembrie 2025, 18:52

Comentarii
Carlos Alcaraz, victorie muncită cu Taylor Fritz la Turneul Campionilor. 2/2 victorii pentru liderul mondial

Carlos Alcaraz, la Turneul Campionilor / Profimedia

Carlos Alcaraz, liderul ATP, a obţinut cea de-a doua victorie la Turneul Campionilor care are loc la Torino, competiţia de final de sezon din circuitul profesionist masculin de tenis (ATP) care reuneşte cei mai buni opt jucători, învingându-l marţi în trei seturi, 6-7 (2/7), 7-5, 6-3, pe americanul Taylor Fritz (6 ATP).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spaniolul s-a impus după o partidă de aproape trei ore în care a reuşit nouă aşi şi a făcut două duble greşeli, americanul având nu mai puţin de 14 aşi şi comiţând tot două duble greşeli.

Carlos Alcaraz, a doua victorie la Torino

Meciul a avut loc în Grupa “Jimmy Connors” a competiţiei. Alcaraz câştigase şi meciul de debut în turneu, duminică, în faţa australianului Alex De Minaur (7 ATP), 7-6 (7/5), 6-2. Şi Fritz debutase cu o victorie, 6-3, 6-4, în faţa italianului Lorenzo Musetti (9 ATP).

Luni seara, se va disputa partida dintre Musetti şi De Minaur, potrivit agerpres.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare
Observator
Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare
Sportiva celebră care a anunțat că e însărcinată! Ce se întâmplă cu întreaga sa carieră din tenis
Fanatik.ro
Sportiva celebră care a anunțat că e însărcinată! Ce se întâmplă cu întreaga sa carieră din tenis
20:47
VideoJurnal Antena Sport | Gabi Tamaş, scos din sărite de o coreeancă la Asia Express
20:44
Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor
20:37
“Doamne fereşte” Val de reacţii negative din partea fanilor olteni după ce Craiova a anunţat noul antrenor!
19:57
OFICIAL | Filipe Coelho e noul antrenor al Universităţii Craiova! Cine e înlocuitorul lui Mirel Rădoi
19:54
Salariul pentru care Gică Hagi bate palma cu viitoarea echipă: “La două milioane de euro se duce”
19:50
Cristi Chivu ar putea rămâne fără un jucător important! Fotbalistul e dorit de un club mare din Europa
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru 5 A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club 6 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România