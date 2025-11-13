Jannik Sinner caută perfecţiunea, după calificarea în semifinalele Turneului Campionilor: "Am jucat foarte bine" - Antena Sport

Închide meniul
Jannik Sinner caută perfecţiunea, după calificarea în semifinalele Turneului Campionilor: "Am jucat foarte bine"

Home | Tenis | ATP | Jannik Sinner caută perfecţiunea, după calificarea în semifinalele Turneului Campionilor: “Am jucat foarte bine”

Jannik Sinner caută perfecţiunea, după calificarea în semifinalele Turneului Campionilor: “Am jucat foarte bine”

Publicat: 13 noiembrie 2025, 10:00

Jannik Sinner caută perfecţiunea, după calificarea în semifinalele Turneului Campionilor: Am jucat foarte bine

Jannik Sinner, în timpul unui meci la Turneul Campionilor / Profimedia

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul doi mondial, a afirmat miercuri seara, după victoria asupra germanului Alexander Zverev (6-4, 6-3), sinonimă cu calificarea în semifinalele Turneului Campionilor de la Torino, că obiectivul său este “să fie perfect tactic împotriva tuturor”, informează EFE.

“Există multă muncă în spate. Încrederea este foarte importantă; am jucat foarte bine în ultima vreme şi mă simt bine la punctele importante. Vrem să mergem cât mai departe posibil în ceea ce priveşte jocul corect, fiind perfecţi tactic împotriva tuturor”, a spus Sinner pe terenul central al Arenei Inalpi, în faţa unei public italian devotat idolului său.

Jannik Sinner caută perfecţiunea, după calificarea în semifinalele Turneului Campionilor: “Am jucat foarte bine”

“A fost un meci foarte dificil. Am servit foarte bine în momentele importante pentru că am avut mai multe mingi de break împotriva mea în primul şi al doilea set. Eu şi Sascha ne cunoaştem bine. Amândoi ne-am schimbat puţin abordarea. El a jucat foarte bine de pe linia de fund. Nu au fost atât de multe schimburi lungi, poate că nu am atins nivelul la care a ajuns Lorenzo ieri…”, a comentat el râzând, referindu-se la revenirea compatriotului său Lorenzo Musetti împotriva australianului Alex De Minaur.

Această victorie a fost a 28-a consecutivă obţinută de Sinner indoor pe suprafaţă dură, suprafaţa sa favorită, iar acum mai are nevoie de un singur succes pentru a egala seria realizată de elveţianul Roger Federer între 2010 şi 2012. El este însă departe de recordul americanului John McEnroe, care a rămas neînvins timp de 45 de meciuri, între 1978 şi 1987.

Jannik Sinner, deţinătorul trofeului la Turneul Campionilor, unde acces în semifinale pentru al treilea an consecutiv, îl va înfrunta vineri pe Ben Shelton, în ultimul său meci din Grupa “Bjorn Borg”, unul fără nicio miză, în condiţiile în care americanul este deja eliminat, după două înfrângeri consecutive.

