Gluma genială făcută de Carlos Alcaraz după ce l-a bătut pe Jannik Sinner în finala US Open şi i-a furat nr. 1 mondial - Antena Sport

Carlos Alcaraz a făcut o glumă genială pe seama relaţiei pe care o are cu rivalul său Jannik Sinner. Cei doi sunt foarte buni prieteni în afara terenului. “Te văd mai des decât îmi văd familia”, i-a spus ibericul lui Sinner, imediat după ce l-a învins în finala de la US Open şi l-a înlocuit în fotoliul de lider mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 pentru Alcaraz, care şi-a trecut astfel în palmares al şaselea titlu de Grand Slam al carierei. Dintre cele 6 eşecuri suferite de Sinner de la Cincinnati 2024, 5 au venit în faţa lui Alcaraz. 11-6 e scorul la directe în favoarea lui Carlitos, care a câştigat şi 5 din cele 7 finale disputate în faţa italianului.

Gluma genială făcută de Carlos Alcaraz după ce l-a bătut pe Jannik Sinner

“Trebuie să încep și vreau să încep cu Jannik. Este uimitor ce reușești tot sezonul, să ai un nivel grozav în fiecare turneu la care participi.

Te văd mai des decât îmi văd familia… Dumnezeule! Este grozav să împart terenul, vestiarul, totul cu tine, să te văd devenind mai bun în fiecare zi, muncind din greu cu echipa ta. Felicitări pentru tot ce faci, ai avut prestații grozave întreaga săptămână.

Echipei mele, familiei mele… Sunt norocos, sunt cu adevărat norocos să vă am. Munca pe care o depuneți pentru ca eu să devin mai bun… Nu doar profesional, dar și personal. Sunt mândru de oamenii pe care-i am alături. Mulțumesc mult!